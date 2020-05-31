2020-05-30T17:57:01+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 31 мая 2020 года: количество зараженных приближается к 3 тысячам

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 31 мая 2020 года
Ольга Симонова
Поделиться:
Число зараженных коронавирусом в Саратовской области приближается к 3 тысячамЧисло зараженных коронавирусом в Саратовской области приближается к 3 тысячамФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Саратовской области за прошедшие сутки, 30 мая, стало известно о 96 новых заболевших коронавирусом.

Общее количество зараженных в Саратовской области — 2 936. Из них выздоровели 1 153 человека.

В Саратовской области от коронавируса вылечились свыше тысячи человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области от коронавируса вылечились свыше тысячи человекФото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 31 мая 2020 года.

Больше всего заболевших выявили в Саратове, Балашовском и Энгельсском районах — 36, 8 и 6 соответственно.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Между тем, сегодня, 31 мая, последний день весны 2020 года и последний день тем, как саратовцам разрешать гулять. Уже с 1 июня открываются непродовольственные магазины, салоны красоты. Горожанам можно заниматься спортом.

Мэр Саратова Михаил Исаев успел погулять по городу уже вчера, 30 мая. Он прокатился на велосипеде в компании нескольких людей и понял, что Саратове нужно велосипедную инфраструктуру.

В Саратове и области продолжают работать волонтеры. Они приносят продуктовые наборы и товары первой необходимости тем, кто в них нуждается. В рамках реализации акции «Время добра» добровольцы передали несколько продуктовых наборов гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтеры приносят продуктовые наборы и товары первой необходимости нуждающимся

Волонтеры приносят продуктовые наборы и товары первой необходимости нуждающимся

Такую же помощь гражданам оказывает волонтерское движение «Мы вместе» в рамках проекта «Продуктовая помощь». Неравнодушные люди доставляют малоимущим пожилым людям в Саратовской области набор продуктов. В регионе сформировано 28 тыс. наборов.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что найдет половину суммы — 500 млн рублей — на приобретение оборудования для будущего инфекционного центра в Саратове. Он должен открыться к 1 сентября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Саратове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Четыре человека пострадали во врезавшемся в столб Chevrolet в Саратове
В Саратове мотоциклист сбил на тротуаре женщину
Водитель Renault попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом
Пассажиров трамваев и троллейбусов в Саратове собираются обязать оплачивать проезд при входе
Мэр Саратова планирует связать Заводской и Ленинский районы велосипедным маршрутом
Володин пообещал найти 500 млн рублей на оборудование для инфекционного центра в Саратове
Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе в воскресенье
Женщину и ребенка эвакуировали из горящей двухэтажки в Ртищеве
В Саратове рецидивист избил сельчанина и отобрал телефон с 23 тыс. рублей
В Саратове под окнами девятиэтажки нашли погибшего мужчину
Депутат ГД Панков поручил оказать помощь жительнице Балаково Татьяне Яшкиной
Волейболистка Свистина: В балаковском клубе мне назвали такую сумму контракта, что моя русская душа развернулась
В Саратове мужчина лишился денег, побывав в незнакомой компании
Народный артист России Евгений Бикташев отмечает день рождения