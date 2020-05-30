Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 мая 2020 года: с понедельника разрешают гулять
В Саратовской области за прошедшие сутки, 29 мая, стало известно о 94 новых заболевших коронавирусом.
Общее количество зараженных в Саратовской области — 2 840 человек.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 30 мая 2020 года.
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Саратове, Балаковском и Энгельсском районах — 53, 20 и 9 соответственно.
Карта распространения коронавируса по Саратовской области
Губернатор Валерий Радаев на координационном совете по коронавирусу заявил, что с 1 июня разрешают открыться магазинам непродовольственных товаров, салонам красоты. Также можно будет заниматься спортом на улице и гулять.
Однако глава региона также заявил, что пока стабильного улучшения ситуации с COVID-19 нет.
Салонам красоты разрешили открытьсяФото: Михаил ФРОЛОВ
Между тем уже вчера, 29 мая, в Саратовской области прошел последний звонок для школьников. Учебный год завершился для 245,2 тыс. детей, из них 11 классов окончили почти 11 тыс. выпускников, а девятые классы — 23,1 тыс. ребят.
Особенность этого праздника в 2020 году в том, что он прошел виртуально — не было традиционных торжество в связи с введенными ограничениями.
Зато, по словам депутата Госдумы Николая Панкова, такой последний звонок наверняка запомнится выпускникам. Ведь он был особенным и не таким, как у других поколений. Этим он поделился в своем поздравлении.
Теперь 11-классникам, желающим поступить в вузы, предстоит сдача ЕГЭ. Однако в этом году базовая математика исключена из списка для сдачи.
Из хороших новостей: всего в Саратовской области выздоровели от коронавируса более 1,1 тыс. человек. Вчера выздоровевших было больше, чем новых зарегистрированных больных. Из них 12 — старше 80 лет. Среди выздоровевших есть и такие, которым уже исполнилось 90 лет.
Вчера выздоровевших было больше, чем новых зарегистрированных больныхФото: Алексей БУЛАТОВ
Однако также в регионе скончались пациенты с коронавирусом — 99 человек. Из них только у 34 как причина смерти официально значится COVID-19 — это 21 мужчина и 13 женщин.
Саратовцы все равно не особенно хорошо соблюдают самоизоляцию. В прошедшую пятницу индекс составил 1,1 балла.
Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала, что маску нужно носить в общественном транспорте при любой температуре за окном.
Вместе с тем вскоре для жителей могут начать делать тесты на антитела к коронавирусу по полису обязательного медицинского страхования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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