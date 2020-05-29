2020-05-28T21:51:22+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 мая 2020 года: из больницы выписана тысячная пациентка

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 29 мая 2020 года
Екатерина Семенова
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Из больницы выписана тысячная пациентка, переболевшая коронавирусомИз больницы выписана тысячная пациентка, переболевшая коронавирусомФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской области зарегистрировано уже 2 746 человек, заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба на утро 28 мая, за сутки выявлено 97 новых случаев.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 29 мая 2020 года.

Карта распространения коронавируса на 28 мая 2020 года Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса на 28 мая 2020 годаФото: Ольга Симонова

Умерли еще два человека — мужчина и женщина, оба с обширным поражением легких. Выздоровели 1 033 человека, за сутки — 91. Кстати, сегодня из больницы была выписана тысячная пациентка.

Всего выздоровели 1 033 человека Фото: Дарья Вострикова

Всего выздоровели 1 033 человекаФото: Дарья Вострикова

Среди заболевших более 300 медиков. Девять уже получили страховые выплаты. Кроме того в разное время заразились 225 детей.

Также коронавирус выявлен у сотрудника Адоевщинского ПНИ.

Роспотребнадзор по Саратовской области настоятельно не рекомендует курить — это усугубляет течение болезни.

А вот обеззараживать воздух полезно. На саратовском предприятии выпустили новую модель — бактерицидный ультрафиолетовый облучатель ОВУ-1 «Кварц».

На саратовском заводе разработаны УФ-обеззараживатели воздуха

На саратовском заводе разработаны УФ-обеззараживатели воздуха

Председатель правительства Александр Стрелюхин не стал делать прогнозов о возможном выходе из ограничений. Он подчеркнул, что все зависит от рекомендаций Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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