Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 мая 2020 года: из больницы выписана тысячная пациентка
В Саратовской области зарегистрировано уже 2 746 человек, заразившихся коронавирусом.
По данным оперативного штаба на утро 28 мая, за сутки выявлено 97 новых случаев.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 29 мая 2020 года.
Карта распространения коронавируса на 28 мая 2020 годаФото: Ольга Симонова
Умерли еще два человека — мужчина и женщина, оба с обширным поражением легких. Выздоровели 1 033 человека, за сутки — 91. Кстати, сегодня из больницы была выписана тысячная пациентка.
Всего выздоровели 1 033 человекаФото: Дарья Вострикова
Среди заболевших более 300 медиков. Девять уже получили страховые выплаты. Кроме того в разное время заразились 225 детей.
Также коронавирус выявлен у сотрудника Адоевщинского ПНИ.
Роспотребнадзор по Саратовской области настоятельно не рекомендует курить — это усугубляет течение болезни.
А вот обеззараживать воздух полезно. На саратовском предприятии выпустили новую модель — бактерицидный ультрафиолетовый облучатель ОВУ-1 «Кварц».
На саратовском заводе разработаны УФ-обеззараживатели воздуха
Председатель правительства Александр Стрелюхин не стал делать прогнозов о возможном выходе из ограничений. Он подчеркнул, что все зависит от рекомендаций Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU