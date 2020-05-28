О проекте для помощи нуждающимся саратовским пенсионерам «Продуктовая помощь» расскажут в пресс-центре «КП-Саратов»

Завтра, 29 мая 2020 года, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится брифинг, посвященный реализации проекта «Продуктовая помощь» в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Проект «Продуктовая помощь» в рамках акции взаимопомощи #МыВместе — это оказание продуктовой помощи в виде выделения продуктовых наборов пенсионерам старше 65 лет, имеющим низкий ежемесячный доход. В настоящее время помощь получили уже более 10 тыс. жителей области. Всего получателями продуктовых наборов станут 28 тыс. человек.

О проекте «Продуктовая помощь» и о ходе его реализации расскажут:

Наталья Валерьевна Трошина — министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области;

Шершнева Ангелина Олеговна — региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Руководитель регионального волонтерского штаба всероссийской акции «Мы вместе»;

Селиванов Александр Владимирович — исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Институт социального проектирования и экспертизы «ПРОГРЕССОР».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационном портале «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккаунта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.