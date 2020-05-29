Там, где стране нужнее

Договориться об интервью с главным специалистом участка №1.4 строительного управления №1 оказалось непросто: когда объект строительства - магистральный нефтепровод, а длина реконструируемого участка - более 400 километров, специалист в рабочее время может оказаться в какой угодно точке маршрута, но только не в конторе. Первый звонок застал Вячеслава Лисицына в вертолете - на совещании по реализации технических решений строительства. Хочешь в саратовских бескрайних степях оперативно решить какие-то задачи - поднимайся в небо! Второй раз Вячеслав Валерьевич отозвался, находясь где-то посреди этих самых степей - там, где сотовая связь пробивается «пунктиром», зато строительство идет бесперебойно, полным ходом. Что ж, такова профессия строителя - меньше слов, больше дела.

От аэропортов - к нефтепроводам

Вячеслав Лисицын родился в городе Волжский Волгоградской области. Когда пришло время выбирать профессию, принял решение в пользу одной из самых созидательных - строителя. Закончив Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, молодой специалист участвовал в масштабных проектах: в строительстве международного терминала самарского аэропорта Курумоч, калийного комбината и автомобильного завода. Перспективного сотрудника заметили: в 2018 году Вячеслав Валерьевич получил приглашение работать в ООО «Транснефть - ТСД» в должности ведущего специалиста. Уже осенью того же года он занимается организацией строительного производства в должности главного специалиста участка №1.4 строительного управления №1. Товарищи ценят в нем не только профессионализм и способность находить нестандартные решения, но и надежность, готовность подставить плечо.

Сегодня главный объект, на который брошены силы управления, - магистральный нефтепровод Куйбышев - Тихорецк. Реконструкция его участков - дело сложное, учитывая диаметр (1020 мм) и местность, по которой должна пройти труба, - густонаселенные районы с обширной сетью всевозможных коммуникаций.

- Сложность и уникальность строительства нефтепровода заключается в колоссальных объемах работ при крайне сжатых сроках, - говорит Вячеслав Лисицын. - Начинается работа с проведения проектно-изыскательных работ, экспертиз, получения разрешительной документации, заканчивается - вводом объекта в эксплуатацию и пуском нефти. Между этими моментами - выполнение сложных задач общими силами: проектирование, заключение договоров, координация и контроль хода строительства, реализация многих сложнейших технических и технологических решений, эффективное управление, все это обеспечивает высокое качество работ.

Не стоит забывать о взаимодействии со сторонними организациями. Плодотворное сотрудничество необходимо, чтобы при строительстве избежать нанесения ущерба промышленному и энергетическому комплексам региона, экологии края, людям. Там, где пройдет такой нужный для экономики страны трубопровод, не должен пострадать ни один участник природного баланса. Очень важно, чтобы все строительно-монтажные работы велись в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и проектных решений. А регулярный контроль позволяет своевременно выявлять и предотвращать нарушения. После завершения строительства трубопровода проводят техническую и биологическую рекультивации, на подводных переходах восполняют биоресурсы, для чего в водоем выпускают мальков разных пород.

- Трубопровод на своем пути преодолевает множество преград, в том числе и водные, - рассказывает Вячеслав Валерьевич. - Вместе с нефтепроводом Куйбышев - Тихорецк мы «переправимся» через реки Большой Иргиз, Маянга, реки Большой и Малый Караман. Магистральный трубопровод - это ведь не просто труба в траншее. Это целый комплекс, который состоит из линейной части, нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков, инфраструктуры и специализированных объектов, таких как узлы запорной арматуры или камер прием-пуска диагностических и очистных устройств, о которых обычные жители даже не подозревают.

Погода имеет значение

Работы ООО «Транснефть - ТСД» сегодня кипят в 18 регионах России, и труд в каждом из них имеет свои особенности. В Саратовской области основную проблему строителям нефтепроводов доставляет климат. Работы ведутся в экстремальных условиях, ведь в Саратовской области довольно специфический климат: летом очень жарко - столбик термометра может подолгу держаться на 40 градусах жары, царствуют засуха и суховеи, а зимой вроде бы не холодно, но постоянный ветер превращает пять градусов мороза в двадцать. Несомненно, людям в зной и холод работать очень тяжело, однако решать задачи любой сложности давно вошло в привычку и кредо сотрудников дирекции. Но сам трубопровод при таких температурных качелях должен обладать повышенным запасом прочности, и обеспечить его - прямая обязанность строителей. У каждого трубопровода свой «характер», найти правильный индивидуальный подход - это и есть профессионализм. - Нашу работу скучной никак не назовешь, - улыбается Вячеслав Валерьевич. - Сегодня строим трубопроводы - завтра возводим заводы. Сегодня на юге - завтра на севере. Мы там, где нужны компании «Транснефть», а значит - стране!

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