2020-05-27T10:26:14+03:00
Общество

Саратовцам расскажут, как уберечь детей от травм летом

В мероприятии в пресс-центре «Комсомольской правды» примут участие несколько спикеров
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Предупреждение детского травматизма.

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В преддверии Всемирного Дня защиты детей 28 мая 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится мероприятие в формате «круглого стола» на тему: «Предупреждение детского травматизма».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Загородняя Татьяна Николаевна — Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области;

Грайфер Денис Александрович — представитель министерства здравоохранения области;

Строгов Алексей Валерьевич — начальник ОГИБДД УМВД России по городу Саратову, подполковник полиции;

Юрин Юрий Сергеевич — начальник Областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии).

Предстоящий летний сезон будет отличаться от всех остальных уже потому, что проходить он будет в условиях пока еще распространения коронавирусной инфекции и наличия некоторых ограничительных мероприятий, меняющих в целом привычный образ жизни семей. Дети больше времени будут проводить дома, а значит — увеличивается риск бытового травматизма. При этом традиционно остаются риски получения травм детей на водных объектах и в результате дорожно-транспортных происшествий. С гостями в студии поговорим о том, как родителям научиться предвидеть травмоопасные ситуации и оградить детей от них. И почему предупреждение возможных рисков для детей – это обязанность, а не рекомендации для родителей.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/fV9bm2kUXrA, а также на сайте «КП-Саратов» и информационном портале «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккаунта «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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