Коронавирус в Саратове, последние новости на 26 мая 2020 года: самоизоляцию могут продлить на июнь

За сутки в Саратовской области подтвердились еще 98 случаев коронавируса. Таким образом общее число заболевших составило 2 516 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 26 мая 2020 года.

В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 812 человек. К сожалению, скончались от коронавируса 25 человек. Последние три случая — женщины старше 80 лет с тяжелыми заболеваниями.

25 человек скончались от коронавируса в Саратовской области

В «КП-Саратов» утром 25 мая прошла пресс-конференция с участием экспертов. На вопросы о коронавирусе ответили Надежда Матвеева, замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области, Алексей Данилов, д.м.н.; главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения, главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД», Александр Паращенко, к.м.н.; главный внештатный специалист психиатр/главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения, главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии», Тимур Савинов, главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе, Римма Яхина, главный внештатный специалист министерства здравоохранения медицинской профилактике; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики».

В "КП-Саратов" прошла пресс-конференция на тему коронавируса

Был затронут ряд актуальных вопросов. Например, Надежда Матвеева сообщила, что пока нет предпосылок для отмены режима самоизоляции в июне. Алексей Данилов и Александр Паращенко рассказали об опасности ковид-диссидентства. Тимур Савинов заверил, что поликлиники продолжают работать, несмотря на перевод большинства врачей на обслуживание на дому. Римма Яхина считает, что даже крепкий иммунитет не спасет от коронавируса.

Режим самоизоляции могут продлить на июньФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Индекс самоизоляции в регионе остается низким. Днем 25 мая он достигал уровня 1,3 балла.

Выявлены случаи заражения в Орловском реабилитационном доме-интернате для детей Марксовского района.

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