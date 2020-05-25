Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 мая 2020 года: от коронавируса скончались 20 человек

В Саратовской области за прошедшие сутки, 24 мая, стало известно о 97 новых заболевших коронавирусом.

Общее количество зараженных в Саратовской области — 2 418 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 25 мая 2020 года.

Больше всего случаев заболевания выявили в Саратове (29), Энгельсском районе (13), Ершовском районе (7).

География распространения коронавируса в Саратовской области

Среди выявленных заболевших 65 — с неустановленным источником заражения, 29 — контактные, трое прибыли с других территорий.

Также за сутки в Саратовской области выздоровели 62 человека, а всего — 761. Однако скончались от коронавируса 20, о двух последних смертях сообщили в воскресенье, 24 мая.

В Саратовской области от коронавируса выздоровели 761 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что еще 38 человек с COVID-19 скончались по иным причинам. Из этого числа 26 человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний.

В закрытом на карантин Краснокутском районе продолжается борьба с распространением коронавируса. Дезинфицируются многоквартирные дома, подъезды, места массового скопления людей.

В Краснокутском районе проводится дезинфекция

Известных саратовцев также коснулась пандемия коронавируса. Уроженка Аткарска певица Валерия ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина, который ранее заявил о «чудовищном» положении артистов.

- Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) — очень бы не помешала, — ответила комментатору Валерия и добавила после, что не все артисты — звезды, и они действительно голодают.

Между тем мусульмане Саратовской области отметили Ураза-Байрам. Муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов выступил с онлайн-проповедью и выразил большую благодарность врачам и медработникам.

Соборная мечеть СаратоваФото: Ольга Симонова

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