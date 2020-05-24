2020-05-23T19:36:57+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 мая 2020 года: темпы заболеваемости COVID-19 не снижаются

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 24 мая 2020 года
Дарья Вострикова
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В Саратовской области темпы распространения коронавируса не снижаютсяВ Саратовской области темпы распространения коронавируса не снижаютсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Саратовской области за прошедшие сутки, 23 мая, стало известно о еще 98 случаях заболевания коронавирусом, гораздо больше, чем в предыдущие дни. Возможно, рост заболевших связан с прошедшим две недели назад майскими праздниками, отмечанием Дня Победы. Тогда многие граждане решили не оставаться дома, индекс самоизоляции был весьма низок.

В Саратовской области зафиксирован 2321 случай заражения коронавирусом

В Саратовской области зафиксирован 2321 случай заражения коронавирусом

Больше всего пациентов из Саратова — 40, 14 из Вольского района, семь из Ртищевского.

Общее число зараженных в регионе — 2321, выздоровел 761 человек.

Возможно, плохая погода вынудила саратовцев все-таки остаться дома, индекс самоизоляции составил 2,7 балла.

Сегодня саратовцы все-таки решили остаться дома Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Сегодня саратовцы все-таки решили остаться домаФото: Лилия ЗАХАРОВА

Среди тех, кто все-таки вышел на улицу, за покупками, оказались нарушители масочного режима. Полиция выявила 19 человек на одном из местных рынков.

В Саратова полиция выявляла нарушителей масочного режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратова полиция выявляла нарушителей масочного режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в регионе введен режим самоизоляции, поэтому День славянской письменности придется отмечать в онлайн-режиме. Учреждения культуры уже подготовили мероприятия.

ЕГЭ школьники Саратовской области будут сдавать в аудиториях Фото: Мария ЛЕНЦ

ЕГЭ школьники Саратовской области будут сдавать в аудиторияхФото: Мария ЛЕНЦ

ЕГЭ школьники будут сдавать очно. В аудитории ребят рассадят на расстоянии не менее 1,5 метра, на входе будут измерять температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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