Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 мая 2020 года: темпы заболеваемости COVID-19 не снижаются
В Саратовской области за прошедшие сутки, 23 мая, стало известно о еще 98 случаях заболевания коронавирусом, гораздо больше, чем в предыдущие дни. Возможно, рост заболевших связан с прошедшим две недели назад майскими праздниками, отмечанием Дня Победы. Тогда многие граждане решили не оставаться дома, индекс самоизоляции был весьма низок.
В Саратовской области зафиксирован 2321 случай заражения коронавирусом
Больше всего пациентов из Саратова — 40, 14 из Вольского района, семь из Ртищевского.
Общее число зараженных в регионе — 2321, выздоровел 761 человек.
Возможно, плохая погода вынудила саратовцев все-таки остаться дома, индекс самоизоляции составил 2,7 балла.
Сегодня саратовцы все-таки решили остаться домаФото: Лилия ЗАХАРОВА
Среди тех, кто все-таки вышел на улицу, за покупками, оказались нарушители масочного режима. Полиция выявила 19 человек на одном из местных рынков.
В Саратова полиция выявляла нарушителей масочного режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сейчас в регионе введен режим самоизоляции, поэтому День славянской письменности придется отмечать в онлайн-режиме. Учреждения культуры уже подготовили мероприятия.
ЕГЭ школьники Саратовской области будут сдавать в аудиторияхФото: Мария ЛЕНЦ
ЕГЭ школьники будут сдавать очно. В аудитории ребят рассадят на расстоянии не менее 1,5 метра, на входе будут измерять температуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU