2020-05-17T21:26:46+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 апреля: новый рекорд по числу заражений за сутки

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 18 апреля 2020 года
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за сутки выявлен 121 случай заболевания коронавирусомВ Саратовской области за сутки выявлен 121 случай заболевания коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За прошедшие сутки, 17 апреля, в Саратовской области был выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом. Уже второй день регион занимает шестое место РФ по числу заболевших новой инфекцией за сутки.

В регионе зафиксировано 1754 случая заражения COVID-19

В регионе зафиксировано 1754 случая заражения COVID-19

Общее число зараженных в регионе составило 1754.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Саратове и Марксовском районе — 27 и 15. По девять заболевших из Балашовского и Балаковского районов.

С начала эпидемии выздоровел 421 человек, за сутки 35. Стало известно о еще одном жителе региона, который скончался от коронавируса. Всего от новой инфекции в Саратовской области не стало восьми человек.

Еще один житель Саратовской области скончался от коронавируса

Еще один житель Саратовской области скончался от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день рост распространения коронавируса в стране остановлен. Однако летом санитарные правила останутся такими же. Людям еще долго придется носить маски в общественных местах, на работе, в транспорте.

Анна Попова рассказала о том, что рост распространения коронавируса в РФ остановлен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Попова рассказала о том, что рост распространения коронавируса в РФ остановленФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако не все граждане хотят носить средства индивидуальной защиты. Когда один из саратовцев написал в соцсети «ВКонтакте» о своей поездке в маршрутке №55А, где пассажиры и водитель решили не надевать маски, остальные горожане высмеяли его и назвали «стукачом».

Саратовца раскритиковали за рассказ о нарушителях масочного режима

Саратовца раскритиковали за рассказ о нарушителях масочного режима

Саратовцы все-таки начали сидеть дома, индекс самоизоляции составил 3 балла.

Сейчас в регионе можно беспроблемно привить своего питомца или отвести его к ветеринару. Нет запрета на то, чтобы отнести в ремонт свою одежду, обувь, бытовую технику. Однако услуга должна быть оказана не на дому и при условии соблюдения установленных требований.

Приобрести канцтовары и сантехнику возможно в некоторых неспециализированных магазинах и торговых центрах. Рассматривается вопрос по снятию ограничительных мер и включения в список организаций, которым можно работать, торговых точек с этими товарами.

Карта распространения коронавируса на 17 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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