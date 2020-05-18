Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 апреля: новый рекорд по числу заражений за сутки

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Саратовской области был выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом. Уже второй день регион занимает шестое место РФ по числу заболевших новой инфекцией за сутки.

В регионе зафиксировано 1754 случая заражения COVID-19

Общее число зараженных в регионе составило 1754.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Саратове и Марксовском районе — 27 и 15. По девять заболевших из Балашовского и Балаковского районов.

С начала эпидемии выздоровел 421 человек, за сутки 35. Стало известно о еще одном жителе региона, который скончался от коронавируса. Всего от новой инфекции в Саратовской области не стало восьми человек.

Еще один житель Саратовской области скончался от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день рост распространения коронавируса в стране остановлен. Однако летом санитарные правила останутся такими же. Людям еще долго придется носить маски в общественных местах, на работе, в транспорте.

Анна Попова рассказала о том, что рост распространения коронавируса в РФ остановленФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако не все граждане хотят носить средства индивидуальной защиты. Когда один из саратовцев написал в соцсети «ВКонтакте» о своей поездке в маршрутке №55А, где пассажиры и водитель решили не надевать маски, остальные горожане высмеяли его и назвали «стукачом».

Саратовца раскритиковали за рассказ о нарушителях масочного режима

Саратовцы все-таки начали сидеть дома, индекс самоизоляции составил 3 балла.

Сейчас в регионе можно беспроблемно привить своего питомца или отвести его к ветеринару. Нет запрета на то, чтобы отнести в ремонт свою одежду, обувь, бытовую технику. Однако услуга должна быть оказана не на дому и при условии соблюдения установленных требований.

Приобрести канцтовары и сантехнику возможно в некоторых неспециализированных магазинах и торговых центрах. Рассматривается вопрос по снятию ограничительных мер и включения в список организаций, которым можно работать, торговых точек с этими товарами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779581" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса на 17 мая.

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