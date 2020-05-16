Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 мая 2020: закрыт на карантин Самойловский район, главврачам региона грозят увольнением

В Саратовской области по итогам 15 мая зарегистрировано 113 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 526 человек. Выздоровело с начала эпидемии 359 человек, за сутки — 34.

Больше всего новых зараженных в Саратове — 29, Краснокутском районе — 18 и Самойловском районе — 14. Кстати, последний, Самойловский район, после резкой вспышки заболеваемости решили закрыть на карантин.

Зато открыли отбывавший ранее карантин Ершовский район, где заболеваемость снизилась до трех человек за минувшие сутки.

Ершовский район пережил карантин

В Саратовской области с начала эпидемии коронавируса выздоровели 359 человек из числа заболевших. Напомним, по данным на 15 мая, их число составило 1 526 человек. Из 603 больных, находящихся на стационарном лечении, 91 человек на кислородной поддержке, 32 пациента — на ИВЛ.

Семь человек с начала эпидемии скончались от коронавируса. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779222" frameborder="0"></iframe> Олег Костин о выплатах врачам, работающим с Covid-19.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин накануне обрушился с критикой на подчиненных, главным образом – главврачей. Он потребовал разобраться в ситуации со стимулирующими выплатами медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией.

Олег Костин потребовал собрать коллективы и сообщить, что оставшиеся деньги сотрудники получат уже сегодня. Причем предполагается частичная выплата авансом.

- Если будут звонить по горячей линии и скажут, что главный врач с ними не встречался и ничего не говорил, значит главный врач просто не хочет работать главным врачом, — подчеркнул министр.

Другой министр, экономики, Юлия Швакова предложила обратиться в Роспотребнадзор, чтобы согласовать условия для открытия непродовольственных магазинов. Пусть требования для них были бы еще более жесткими, но все равно им бы дали возможность работать.

Юлия Швакова

По словам Шваковой, позитивный сценарий возврата экономики региона к уровню 2019 года — I квартал 2021 года. Негативный — восстановление на уровень 2019 года займет время вплоть до 2023 года.

Еще 15 мая, стал последним учебным днем для младшеклассников. Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на каникулы отправились более 38 тыс. детей из 1 338 классов с 1 по 4.

Ученики 5-8 классов закончат учебу 22 мая, а 9-11 классов — 29 мая.

- Неделя после майских праздников сопровождалась снижением некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но о более серьезных послаблениях речь пока не идет. Ситуация остается напряженной в стране. Наш регион не входит в число территорий с наиболее высокой распространением инфекции, задача - сдержать рост, - заметил на совещании координационного совета по коронавирусу губернатор Валерий Радаев.

Также 15 мая было решено отложить проведение опресовок. Значит, горячую воду жителям Энгельса, Балакова и части Саратова не отключат до 1 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779260" frameborder="0"></iframe> Распространение коронавируса в Саратовской области 15 мая.

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