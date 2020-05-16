2020-05-15T20:58:50+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 мая 2020: закрыт на карантин Самойловский район, главврачам региона грозят увольнением

Количество заражений в регионе перевалило за полторы тысячи
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на утро 16 маяКарта распространения коронавируса в Саратовской области на утро 16 мая
Изменить размер текста:

В Саратовской области по итогам 15 мая зарегистрировано 113 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 526 человек. Выздоровело с начала эпидемии 359 человек, за сутки — 34.

Больше всего новых зараженных в Саратове — 29, Краснокутском районе — 18 и Самойловском районе — 14. Кстати, последний, Самойловский район, после резкой вспышки заболеваемости решили закрыть на карантин.

Зато открыли отбывавший ранее карантин Ершовский район, где заболеваемость снизилась до трех человек за минувшие сутки.

Ершовский район пережил карантин

Ершовский район пережил карантин

В Саратовской области с начала эпидемии коронавируса выздоровели 359 человек из числа заболевших. Напомним, по данным на 15 мая, их число составило 1 526 человек. Из 603 больных, находящихся на стационарном лечении, 91 человек на кислородной поддержке, 32 пациента — на ИВЛ.

Семь человек с начала эпидемии скончались от коронавируса. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии.

Олег Костин о выплатах врачам, работающим с Covid-19.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин накануне обрушился с критикой на подчиненных, главным образом – главврачей. Он потребовал разобраться в ситуации со стимулирующими выплатами медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией.

Олег Костин потребовал собрать коллективы и сообщить, что оставшиеся деньги сотрудники получат уже сегодня. Причем предполагается частичная выплата авансом.

- Если будут звонить по горячей линии и скажут, что главный врач с ними не встречался и ничего не говорил, значит главный врач просто не хочет работать главным врачом, — подчеркнул министр.

Другой министр, экономики, Юлия Швакова предложила обратиться в Роспотребнадзор, чтобы согласовать условия для открытия непродовольственных магазинов. Пусть требования для них были бы еще более жесткими, но все равно им бы дали возможность работать.

Юлия Швакова

Юлия Швакова

По словам Шваковой, позитивный сценарий возврата экономики региона к уровню 2019 года — I квартал 2021 года. Негативный — восстановление на уровень 2019 года займет время вплоть до 2023 года.

Еще 15 мая, стал последним учебным днем для младшеклассников. Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на каникулы отправились более 38 тыс. детей из 1 338 классов с 1 по 4.

Ученики 5-8 классов закончат учебу 22 мая, а 9-11 классов — 29 мая.

- Неделя после майских праздников сопровождалась снижением некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но о более серьезных послаблениях речь пока не идет. Ситуация остается напряженной в стране. Наш регион не входит в число территорий с наиболее высокой распространением инфекции, задача - сдержать рост, - заметил на совещании координационного совета по коронавирусу губернатор Валерий Радаев.

Также 15 мая было решено отложить проведение опресовок. Значит, горячую воду жителям Энгельса, Балакова и части Саратова не отключат до 1 июня.

Распространение коронавируса в Саратовской области 15 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более серьезных послаблений пока не будет: губернатор Радаев заявил о снятии карантина с Ершовского района
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 мая 2020 года: выявлено 113 случаев
Панков обратился к правоохранителям и налоговикам с просьбой проверить заключение строительных подрядов в Саратовской области
C производства холодильников «Саратов» уволят только 200 рабочих
К июню в Саратовской области прогнозируются 30 тыс. официально безработных
ФСБ опубликовало видео задержания чиновника из УКС Саратовской области за взятку
Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 мая 2020: в Самойловском районе введен карантин
Член ОП Ольга Сокольская: тротуар на Вольской уложен неправильно
На Танкистов легковушка протаранила фуру
Ученики 1-4 классов школ Саратова ушли на летние каникулы
В Аркадаке найден труп пенсионера в сгоревшей одежде
Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая
Министр Юлия Швакова о сроках восстановления экономики в Саратовской области: В лучшем случае, в начале 2021 года
В Саратове дети перестали совершать суицид
За два месяца в Саратовской области закрылись 1,8 тыс. предприятий
Назначен новый начальник Вольского военного института материального обеспечения
В столкновении Mitsubishi и грузовика под Энгельсом пострадали двое
В Саратове начали реконструкцию площади Кирова
В Саратовской области налоговые сборы упали на 33%
На администрацию Саратова завели дело за дороги без разметок
Школы Энгельса составили дополнительные списки выдачи пайков для школьников
Минэконом считает необходимым открыть непродовольственные магазины в Саратове
В Саратове раскрыто дело о многомиллионной взятке в сфере капстроительства
В Энгельсе мужчину уговорили не прыгать с балкона многоэтажки
Строительство высоток в центре Саратова могут запретить