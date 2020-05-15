2020-05-15T19:48:57+03:00
Общество

«Зачем эксперименты на людях?»: Валерий Радаев поручил вернуть саратовцам горячую воду за выходные

Губернатор попросил главу Саратова Михаила Исаева взять ситуацию на личный контроль
Екатерина Семенова
Поделиться:
Губернатор Валерий Радаев потребовал вернуть жителям Саратова горячую воду. Фото пресс-службы главы регионаГубернатор Валерий Радаев потребовал вернуть жителям Саратова горячую воду. Фото пресс-службы главы региона
Изменить размер текста:

На заседании Координационного совета в правительстве Саратовской области сегодня, 15 мая, была обсуждена ситуация с отключением горячей воды.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что опрессовки в Саратове начались 12 мая. От ГВС были отключены около 700 многоквартирных домов.

После шквала возмущений горожан, которые на самоизоляции вынуждены обходиться без горячей воды, губернатор Валерий Радаев потребовал разрешить ситуацию. В результате руководство филиала «Т Плюс» приняло решение перенести срок опрессовок на 1 июня. Конечно, это касается только тех случаев, когда гидравлические испытания еще не были начаты.

Купания в тазике отложены до июня Фото: Екатерина Семенова

Купания в тазике отложены до июняФото: Екатерина Семенова

Примечательно, что ранее руководитель филиала Александр Шудегов на пресс-конференции заявил, отвечая на вопрос «Комсомолки», что опрессовки начнутся после майских праздников вне зависимости от того, завершится самоизоляция или нет.

- Дальше отодвигать мы не можем, так как отопительный сезон затянулся, — отметил он тогда.

Тем не менее оказалось, что отодвинуть все же возможно. На Координационном совете Александр Шудегов заявил, что предприятие мобилизовало как собственные силы, так и подрядные организации. В выходные дни на работу выйдут около 260 человек и 70 единиц техники, чтобы максимально быстро, в круглосуточном режиме, устранить выявленные за несколько дней опрессовок дефекты и восстановить горячее водонабжение.

Александр Шудегов, директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Фото: Екатерина Семенова

Александр Шудегов, директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»Фото: Екатерина Семенова

Следующий этап гидравлических испытаний теплосетей в Саратове, Энгельсе и Балакове начнется с 1 июня.

- Спасибо, что нашли такое решение, но просил бы вас и правительство: население должно знать обо всех мероприятиях. Сегодня такая сложнейшая гигиеническая обстановка. Да и температура такая, что хоть отопление включай. И мы добавляем еще эксперименты над жителями. Зачем?! Мы понимаем всю вашу озабоченность состояния инфраструктуры и временной фактор, но сначала жители, потом все работы. Надо успевать. День и ночь делать, но успевать. Я прошу прислушиваться к людям, — подчеркнул Валерий Радаев.

На заседании Координационного совета была рассмотрена тема опрессовок. Фото пресс-службы главы региона

На заседании Координационного совета была рассмотрена тема опрессовок. Фото пресс-службы главы региона

Также он обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву взять ситуацию на личный контроль.

- Люди должны знать, какая работа проводится, когда дадут горячую воду. Вы глава города. Без вашего разрешения ничего в городе не может делаться в плане таких работ. Возьмите на контроль, чтобы люди знали, что происходит по отключению горячей воды, чтобы не обрывали у меня телефон, — заявил губернатор.

Он поручил решить проблему с отсутствием горячей воды у саратовцев уже завтра или послезавтра.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
C производства холодильников «Саратов» уволят только 200 рабочих
К июню в Саратовской области прогнозируются 30 тысяч официально безработных
ФСБ опубликовало видео задержания чиновника из УКС Саратовской области за взятку
Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 мая 2020: в Самойловском районе введен карантин
Член ОП Ольга Сокольская: тротуар на Вольской уложен неправильно
На Танкистов легковушка протаранила фуру
Ученики 1-4 классов школ Саратова ушли на летние каникулы
В Аркадаке найден труп пенсионера в сгоревшей одежде
Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая
Министр Юлия Швакова о сроках восстановления экономики в Саратовской области: В лучшем случае, в начале 2021 года
В Саратове дети перестали совершать суицид
За два месяца в Саратовской области закрылись 1,8 тыс. предприятий
Назначен новый начальник Вольского военного института материального обеспечения
В столкновении Mitsubishi и грузовика под Энгельсом пострадали двое
В Саратове начали реконструкцию площади Кирова
В Саратовской области налоговые сборы упали на 33%
На администрацию Саратова завели дело за дороги без разметок
Школы Энгельса составили дополнительные списки выдачи пайков для школьников
Минэконом считает необходимым открыть непродовольственные магазины в Саратове
В Саратове раскрыто дело о многомиллионной взятке в сфере капстроительства
В Энгельсе мужчину уговорили не прыгать с балкона многоэтажки
Строительство высоток в центре Саратова могут запретить