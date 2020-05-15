Саратовская область: Доступный спорт - здоровая нация

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина, продолжается ремонт спортзалов в сельских школах.

В этом году планируется провести работы в 15 учреждениях. На эти цели выделено 20 млн рублей, большая часть из которых федеральные средства (17,8 млн рублей).

Ремонт спортивных залов будет организован в 15 районах области: Александрово-Гайском, Балаковском, Дергачевском, Ивантеевском, Марксовском, Новобурасском, Озинском, Перелюбском, Питерском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Турковском, Хвалынском и Энгельсском. На региональном уровне нацпроект реализуется при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

- За прошедшие шесть лет были отремонтированы спортивные залы в 133 сельских школах области. В этом году добавятся еще 15 сельских спортзалов. Крайне важно, что они будут доступны не только для учащихся в селах, но и для местных жителей. Это важный шаг для организации досуга и поддержки здорового образа жизни в селах, - рассказала и.о. министра образования области Елена Нерозя.

Подход к восстановлению комплексный. В спортивных залах проводятся работы по ремонту стен, потолка, пола и кровли, замене оконных и дверных блоков, работы по демонтажу электропроводки и отопительной системы. Также ремонтируются помещения под спортивный инвентарь, раздевалки, душевые кабины и санузлы.

Еще один важный момент, о котором сказала и.о. министра: по окончании работ спортзалы становятся доступными не только для учащихся, но и для жителей сел, начинают работать различные клубы, секции. Это важный шаг на пути поддержки здорового образа жизни в сельской местности.

Ученики школ с нетерпением ждут открытия обновленных спортзалов. Это дает им дополнительные возможности для занятия спортом.

- Я с шестого класса занимаюсь баскетболом. В этом году закончил десятый класс, но планирую дальше продолжить занятия этим видом спорта. У нас с командой проходят постоянные тренировки, которые дают свои плоды. Мы - неоднократные победители районных соревнований. В прошлом году летом занимались на поле. Проходя мимо школы, когда ремонтировался спортзал, часто заглядывал. На самом деле очень ждал новый спортзал и инвентарь для занятий в секциях. Для нас это возможность интересно и с пользой проводить время, - поделился Сергей Ковальский, ученик средней школы поселка Коминтерн Энгельсского района, где спортзал был отремонтирован в прошлом году.

Во всех спортзалах работы должны быть завершены в течение лета, до наступления нового учебного года.

Отметим, что перед началом реализации проекта по ремонту спортивных залов в сельских школах заявлялось, что в Саратовской области 332 из 875 школ нуждались в модернизации спортивных залов. Из них 224 спортзала находятся в сельской местности. Таким образом, более половины из перечисленных объектов уже отремонтированы.

СПРАВКА

В сентябре 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в 15 сельских школах Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Красноармейского, Краснокутского, Лысогорского, Озинского, Перелюбского, Петровского, Ровенского, Романовского, Самойловского, Турковского, Федоровского, Энгельсского районов были открыты отремонтированные спортивные залы. При каждой школе, участвующей в проекте, созданы спортивные клубы.