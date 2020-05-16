Саратовская область: Комфортные города для жизни людей

Конкурс проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Четыре заявки на победу

Первый отбор среди муниципалитетов, заявившихся на конкурс, прошел на региональном уровне. По итогам областного этапа в 2020 году впервые в Саратовской области выдвинуты проекты в четырех из пяти номинаций конкурса, отметили в региональном правительстве.

Так, в номинации «Исторические поселения» представлена презентация «Вольск - купеческий город XXI века». Как рассказывается в его презентации, планируется продвигать историко-архитектурное богатство города посредством преобразования центральной пешеходной улицы Вольска, Революционной, в актуальное социокультурное пространство. На ней предлагается провести строительные и реставрационные работы, создать площадки интерактивного взаимодействия с жителями, мастерскую по росписи вольской крашенки, открыть четыре зоны активности городских сообществ.

ЗАТО Шиханы предложило проект «Глэмпинг - исток жизни» в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек». В рамках проекта планируется благоустроить парковую зону пригорода: создать веревочный парк, контактный зоопарк, экологические тропы, конно-спортивный клуб.

«Рекреационная зона «Ветер степей» - так называется проект, предложенный представителями Краснокутского района в номинации «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек». Зона будет создаваться на площади Ленина и проспекте Победы. Она будет поделена на детскую, мемориально-краеведческую, спортивную, зоны тихого кратковременного отдыха и административно-массовых мероприятий.

Жители Пугачева создали проект «На Иргиз - по теплому камню» (номинация «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек»).

Пугачев на реализацию своего проекта получил 70 млн рублей

- Улица Топорковская является главной планировочной и смысловой осью города. На нее «нанизаны» ключевые элементы идентичности и уникальности Пугачева: она начинается от главного городского парка и старинной мельницы, пересекает извилистый Иргиз по живописной плотине из местного камня, по которой столетия назад проходил Шелковый путь, - было отмечено в презентации проекта.

Планируется озеленить улицу, а также на главной площади города построить многофункциональную сцену, скейтпарк, павильон с мини-кафе и прокатом спортинвентаря, зону отдыха.

К сожалению, все четыре заявки в победители не попали. Однако два муниципалитета получат деньги на реализацию своих проектов, и это неплохой результат! Вольск получил на реализацию своей инициативы 44,5 млн рублей, а Пугачев - 70 млн рублей.

Результат не заставил ждать

Успех во всероссийском конкурсе и получение гранта - победа всех жителей. Это наверняка подтвердит каждый ершовец. В районном центре сегодня идут работы по благоустройству пешеходной зоны по улице Интернациональной в рамках проекта «Вера. Надежда. Любовь». Преображение стало возможным именно благодаря победе города во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году в номинации «Малые города с численностью населения от 10 тысяч человек до 20 тысяч человек».

На проект благоустройства было выделено 100,6 млн рублей. За счет этих средств планируется преобразовать общественное пространство по улице Интернациональной.

Улица Интернациональная - главная артерия Ершова. Более 125 лет она является культурным центром города. Улица протянулась с востока на запад, вдоль железной дороги, благодаря которой возник и развивался город. На ней расположены три социально значимых объекта: Свято-Никольский храм, школа и ЗАГС, которые ассоциируются с чувствами веры, надежды, любви.

Основная концепция проекта - тема железной дороги. Маршрут будет идти от одной станции к другой. Всего их три: «Вера», «Надежда», «Любовь».

На станции «Надежда» (от улицы Юбилейной до улицы 40 лет ВЛКСМ) жилая застройка включена в проект как вид из окна импровизированного поезда (будет установлена беседка в виде купе). Перед школой создадут «зону ожидания», фотозону с тематикой путешествий и любви к родному городу. В небольшом сквере появится скульптура «Железнодорожник».

На станции «Вера» (от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Рабочей) установят открытую библиотеку и обустроят места для отдыха жителей.

На станции «Любовь» (от улицы Рабочей до улицы Ломоносова) разместят малую сцену, площадку для мероприятий, фотозону для молодоженов. По аллее выстроят «вагончики»: клумбы, фонтаны, скамейки. Будет создана велодорожка, установлена велопарковка и сделано освещение улицы. На скамейках можно будет зарядить свои гаджеты с помощью специальных устройств.

На пешеходной зоне будут обустроены скульптуры с декоративной подсветкой в виде слов «Вера», «Надежда», «Любовь».

Сейчас подрядчики проводят демонтажные работы, укладывают бордюр, устанавливают велодорожки и засыпают щебнем дороги. Благоустройство пешеходной зоны должны завершить к концу 2020 года.

КСТАТИ

В 2018 году победителями всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды стали города Балашов и Хвалынск, им была предоставлена денежная премия в размере 100 и 55 млн рублей соответственно. В 2019 году победителем был признан город Ершов с денежной премией в 60 млн рублей.