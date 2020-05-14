Вирус спорту не помеха

Только в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, на проведение мероприятий по развитию отрасли в 2020 году будет выделено почти в 2,5 раза больше денег, чем в 2019-м. Об этом журналистам рассказал министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.

- Наше министерство принимает участие в реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». В 2020 году в рамках проекта выделены средства в размере 957,7 млн рублей, тогда как в прошлом - 396,8 млн рублей», - сказал Абросимов, уточнив, что большая часть средств будет выделена из федерального бюджета. Областной бюджет потратит 241,9 млн рублей.

Новые спортобъекты

По словам главы областного минспорта, основное финансирование пойдет на строительство спортивных объектов.

- В этом году будет завершен один из самых масштабных проектов - Дворец водных видов спорта, возведение которого продолжается в Саратове. И основная часть средств уйдет именно на этот объект, - отметил Александр Абросимов.

Александр Абросимов

Он добавил, что в этом году также будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий бадминтоном в Саратове, ФОК открытого типа в Духовницком районе и плавательный бассейн в Самойловском районе.

- Продолжатся работы по установке площадок для выполнения нормативов ГТО. В прошлом году они появились в 16 районах. В этом они будут открыты еще в восьми муниципальных образованиях. Постепенно такие комплексы будут установлены во всех районах региона, - заявил Абросимов.

По словам министра, на сроки возведения спортивных объектов ситуация с пандемией коронавируса не повлияет.

- Строительные организации включены в перечень компаний, которые продолжают работать на территории Саратовской области. Мы делаем все, чтобы пандемия коронавируса не повлияла на сроки сдачи объектов. Проводятся все необходимые процедуры и закупки в рамках национального проекта спортивного оборудования. Все работы ведутся в соответствии с установленными сроками, - сказал он.

Кроме того, по словам министра, этот вопрос находится на непосредственном контроле главы региона.

- У губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева на особом контроле строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Глава региона регулярно выезжает на стройплощадки, - заявил Александр Абросимов на своей странице в социальной сети Инстаграм.

COVID не прошел мимо

При этом Александр Абросимов уточнил, что ситуация с пандемией все же «отразилась и на развитии спорта в Саратовской области». Для того чтобы минимизировать риски и защитить спортсменов, тренеров, было принято решение о переносе или даже отмене большого количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Закрыты все спортивные объекты, включая фитнес-центры, бассейны. Отменены тренировочные занятия в спортивных школах.

- Тем не менее тренировочный процесс не останавливается, спортсмены занимаются дома в режиме онлайн. Это касается и любителей, и профессионалов. Даже спортсмены высокого класса, которых в Саратовской области более 440 человек, - сейчас я говорю про мастеров спорта различного уровня, - занимаются дома. Как и все профессиональные команды, - отметил он.

Так, например, о подготовке воспитанника саратовской школы биатлона, лидера сборной России рассказал его личный тренер Александр Касперович. По его словам, в марте у Логинова закончился срок изоляции после прилета из Финляндии, которую спортсмен выдержал. Теперь биатлонист тренируется в домашних условиях.

- У Саши есть семья и маленький ребенок, он достаточно дисциплинированный спортсмен. Ему не надо подвергать опасности свою жизнь и своих близких. Саша сейчас находится в Саратове, но его работа идет и не срывается. На данный момент он занимается силовой подготовкой, все по плану, который был оговорен ранее. Он тренируется дома, у него есть спортивный зал, который он специально собрал для себя, - рассказал Касперович.

Деньги достались непросто

Между тем следует отметить, что в то время, когда финансирование мероприятий федерального проекта «Спорт - норма жизни» в Саратовской области увеличено, на федеральном уровне затраты на это направление уменьшаются. Министерство спорта РФ было вынуждено сократить часть бюджета и вернуть 7 млрд рублей в резервный фонд. Об этом в конце апреля на совещании с главами всероссийских спортивных федераций сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

По его словам, Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе был затронут вопрос возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. Министр спорта тогда же отметил, что он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят.

- Продолжаем реализацию проекта «Спорт - норма жизни» в очень непростых условиях. Мы вынуждены были по решению правительства сократить часть бюджета, перечислить в резервный фонд порядка 7 млрд рублей. Это, конечно, скажется на организации тренировочного процесса и проведении соревнований. Но надеюсь, это будет некритично, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации», - сказал Матыцин.

КСТАТИ

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в Саратовской области:

- будет завершено строительство Дворца водных видов спорта в Саратове;

- будет построен ФОК для бадминтона в Саратове;

- универсальная спортивная площадка появится в Энгельсе;

- бассейн будет построен в Самойловском районе. Использован проект бассейна в Романовке, который сдали в 2019 году. Жители смогут заниматься плаванием на четырех дорожках длиной 25 метров;

- ФОК открытого типа будет построен в Духовницком районе. Точно такой, как в Калининске, который был открыт в прошлом году;

- продолжится установка площадок для выполнения нормативов ГТО. Они появятся в семи муниципальных районах (Аткарском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском, Духовницком, Пугачевском, Татищевском) и одном муниципальном образовании (городском округе Шиханы);

- будет закуплено спортивное оборудование для государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии»;

- установят искусственное покрытие футбольного поля стадиона «Локомотив», на котором проводит занятия спортивная школа олимпийского