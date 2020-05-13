Саратовские спортшколы закупают оборудование

Об обновлении материально-технической базы спортивных школ рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов в программе «Интервью» телеканала «Россия 24». Эта работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта Эта работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

- Ни для кого не секрет, что на протяжении последних лет материально-техническая база наших спортивных учреждений серьезно не обновлялась. А если и были какие-то приобретения, то они были под конкретных спортсменов, под их участие в международных стартах.

В том году мы получили колоссальную поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Это 64 млн рублей. При этом 25 млн рублей были выделены на хоккейную школу «Кристалл». Была закуплена новая ледозаливочная машина, было установлено новое холодильное оборудование в физкультурно- оздоровительном комплексе в Заводском районе Саратова. Приобретены уникальные тренажеры для хоккеистов. В следующем году эта школа опять получит еще 25 млн рублей. Мы уже займемся ФОКом, который расположен в Балакове.

Четыре спортивные школы в прошлом году получили на оборудование по 9 млн рублей. Это гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, школы олимпийского резерва по фехтованию и бадминтону. Это позволило нам значительно улучшить материально-техническую базу.

В этом году мы также получаем средства федерального бюджета по двум направлениям: развитие базовых видов спорта и в рамках целевой программы. Это порядка 15 млн рублей. Они будут потрачены на улучшение материально-технической базы восьми спортивных школ олимпийского резерва. В следующем году мы рассчитываем на такую же сумму, а вот в 2022 году получим порядка 30 млн рублей.

И я надеюсь, что по итогам 2022 года мы сможем выйти на нормативное состояние обеспеченности наших спортивных школ всем необходимым оборудованием. Безусловно, это скажется и на результатах наших спортсменов, - рассказал Александр Абросимов.

СПРАВКА

В Саратовской области базовыми являются десять видов спорта: это бадминтон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, парусный спорт, прыжки в воду, триатлон, теннис, фехтование.