Безопасные дороги Саратова онлайн: За ходом ремонта можно следить в Интернете

В этом году в Саратовской области объем работ, которые планируется выполнить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», значительно превышает прошлогодний.

Об этом журналистам рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Зайцев. По его словам, работы на некоторых участках начались в первых числах апреля, так как погода позволила приступить к ремонту на несколько дней раньше обычного.

- В этом году объем работ значительно больше. Это касается и региональных дорог, и дорог Саратова и Энгельса. В этом году запланировано привести в нормативное состояние 326 км, включая региональные дороги, а также объекты в Саратове и Энгельсе, - отметил Алексей Зайцев.

При этом из 40 объектов регионального значения примерно на половине подрядчики уже приступили к ремонтным работам.

Приведение в нормативное состояние некоторых дорог рассчитано не на один год. Так, продолжается с 2019-го ремонт участка автодороги Воскресенское - Синодское в Воскресенском районе. Здесь проходит ремонт дороги протяженностью 10 км на участке км 1+000-км 11+000. В 2019 году здесь были проведены работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона и укладке асфальтобетонного покрытия.

- Автодорога Синодское - Воскресенское соединяет районный центр с административным центром Синодского муниципального образования. Протяженность этой трассы - 27 км. В этом году её капитально отремонтируют и введут в эксплуатацию 21 км. Оставшийся участок мы также планируем на будущий год привести в нормативное состояние, - рассказал Алексей Зайцев.

При формировании перечня объектов, включаемых в программу по ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оценивается состояние дорог. Например, о ремонте автоподьезда к с. Рогаткино - с. Дубовка от автомобильной дороги Р - 228 Сызрань - Саратов - Волгоград неоднократно просили жители области.

- Очень много было обращений по этому участку в пять километров, так как он находился в наиболее худшем состоянии, поэтому выбор пал именно на него. На следующий год мы также планируем продолжить ремонт этой дороги, - отметил Алексей Зайцев.

На ремонтируемом участке проведены работы по устройству основания. При этом применялись новые технологии холодного ресайклирования. То есть максимально используется существующая конструкция «дорожной одежды». Все работы здесь планируется завершить в мае.

В целом дорожные работы проходят сразу в нескольких районах области. В частности, начался ремонт и капитальный ремонт на таких значимых и востребованных для жителей нашего региона объектах:

- в Энгельсском районе: ремонт 6 км автодороги Генеральское - Красный Яр и 6,5 км дороги, связывающей Прибрежный, Шумейку и Генеральское;

- в Воскресенском районе: капитальный ремонт участка протяженностью 10,7 км и ремонт 10 км участка автодороги Воскресенское - Синодское;

- в Марксовском районе продолжится ремонт автодороги Маркс - Липовка - пос. имени Тельмана, переходящий с прошлого года. На этот раз будет отремонтировано еще 5 км;

- в пределах Пугачевского района начнется ремонт 10 км дороги Пугачев - Перелюб;

- в Самойловском районе дорожники также на этой неделе приступят к ремонту 5 км автодороги Самойловка - Казачка;

- в Красноармейском районе начнется ремонт 5 км автоподъезда к с. Рогаткино и Дубовка от федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград;

- продолжится ремонт автодороги Балтай - Большие Озерки - Неверкино. В этом году отремонтируют 5 км;

- в пределах Базарно-Карабулакского района начнется ремонт 5 км автодороги Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай - пос. Свободный - пос. Бегуч.

Кстати, проследить за ходом дорожных работ жители области могут на интерактивной карте https://bkdrf.ru/map/saratov.