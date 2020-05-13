2020-05-13T14:59:10+03:00
Общество

Безопасные дороги Саратова онлайн: За ходом ремонта можно следить в Интернете

Объем ремонта дорог в Саратовской области вырос значительно
Поделиться:
Ремонт дорог ведется сразу в нескольких районах Саратовской областиРемонт дорог ведется сразу в нескольких районах Саратовской области
Изменить размер текста:

В этом году в Саратовской области объем работ, которые планируется выполнить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», значительно превышает прошлогодний.

Об этом журналистам рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Зайцев. По его словам, работы на некоторых участках начались в первых числах апреля, так как погода позволила приступить к ремонту на несколько дней раньше обычного.

- В этом году объем работ значительно больше. Это касается и региональных дорог, и дорог Саратова и Энгельса. В этом году запланировано привести в нормативное состояние 326 км, включая региональные дороги, а также объекты в Саратове и Энгельсе, - отметил Алексей Зайцев.

При этом из 40 объектов регионального значения примерно на половине подрядчики уже приступили к ремонтным работам.

Приведение в нормативное состояние некоторых дорог рассчитано не на один год. Так, продолжается с 2019-го ремонт участка автодороги Воскресенское - Синодское в Воскресенском районе. Здесь проходит ремонт дороги протяженностью 10 км на участке км 1+000-км 11+000. В 2019 году здесь были проведены работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона и укладке асфальтобетонного покрытия.

- Автодорога Синодское - Воскресенское соединяет районный центр с административным центром Синодского муниципального образования. Протяженность этой трассы - 27 км. В этом году её капитально отремонтируют и введут в эксплуатацию 21 км. Оставшийся участок мы также планируем на будущий год привести в нормативное состояние, - рассказал Алексей Зайцев.

При формировании перечня объектов, включаемых в программу по ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оценивается состояние дорог. Например, о ремонте автоподьезда к с. Рогаткино - с. Дубовка от автомобильной дороги Р - 228 Сызрань - Саратов - Волгоград неоднократно просили жители области.

- Очень много было обращений по этому участку в пять километров, так как он находился в наиболее худшем состоянии, поэтому выбор пал именно на него. На следующий год мы также планируем продолжить ремонт этой дороги, - отметил Алексей Зайцев.

На ремонтируемом участке проведены работы по устройству основания. При этом применялись новые технологии холодного ресайклирования. То есть максимально используется существующая конструкция «дорожной одежды». Все работы здесь планируется завершить в мае.

В целом дорожные работы проходят сразу в нескольких районах области. В частности, начался ремонт и капитальный ремонт на таких значимых и востребованных для жителей нашего региона объектах:

- в Энгельсском районе: ремонт 6 км автодороги Генеральское - Красный Яр и 6,5 км дороги, связывающей Прибрежный, Шумейку и Генеральское;

- в Воскресенском районе: капитальный ремонт участка протяженностью 10,7 км и ремонт 10 км участка автодороги Воскресенское - Синодское;

- в Марксовском районе продолжится ремонт автодороги Маркс - Липовка - пос. имени Тельмана, переходящий с прошлого года. На этот раз будет отремонтировано еще 5 км;

- в пределах Пугачевского района начнется ремонт 10 км дороги Пугачев - Перелюб;

- в Самойловском районе дорожники также на этой неделе приступят к ремонту 5 км автодороги Самойловка - Казачка;

- в Красноармейском районе начнется ремонт 5 км автоподъезда к с. Рогаткино и Дубовка от федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград;

- продолжится ремонт автодороги Балтай - Большие Озерки - Неверкино. В этом году отремонтируют 5 км;

- в пределах Базарно-Карабулакского района начнется ремонт 5 км автодороги Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай - пос. Свободный - пос. Бегуч.

Кстати, проследить за ходом дорожных работ жители области могут на интерактивной карте https://bkdrf.ru/map/saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Начало работы промпредприятий в Саратове: не хватает дежурных групп в детсадах
Портрет безработного в Саратове: кого увольняют чаще всего
В Саратове приземлился самолет с вахтовиками из Якутска
В Балтайском районе Саратовской области снимают карантин по коронавирусу
Коронавирус в Саратове, последние новости: Большое количество заражений среди медиков
Депутаты Саратовской городской думы выявили на предприятиях по благоустройству ряд проблем в связи с отсутствием финансирования
ЕГЭ и коронавирус в Саратове: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям
Валерий Радаев поручил ввести инфекционную больницу в Елшанке уже в сентябре
На 9 мая жители Саратовской области присоединились к праздничным онлайн-акциям в соцсетях
Шувалов: Сообщайте, если вам предлагают деньги за заключение о смерти от коронавируса
Индекс самоизоляции в Саратове 13 мая: 1,9 балла
Девять человек заразились коронавирусом в Самойловской больнице
В Саратове утром ожидаются заморозки
Пенсионер из Красноармейского района за еду и алкоголь пускал к себе наркоманов
В Саратовской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры
В стационарах Саратовской области приостановлена работа части аппаратов ИВЛ
Подрядчиков по ремонту тротуаров в Саратове будут менять после трех нарушений
Наталья Коваценко: Рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации
Михаилу Туватину продлили арест до 12 июля
В Саратове ООО «КВС» заменило 1 тыс. метров старых коммуникаций на улице Плодородная