2020-05-12T20:59:08+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 мая 2020 года: для первого этапа выхода из ограничений не хватает только количества тестирований

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 13 мая 2020 года
Екатерина Семенова
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В Саратове планируют разрешить одиночные прогулкиВ Саратове планируют разрешить одиночные прогулкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Саратовской области число заболевших коронавирусом составляет уже 1 232 человека.

По данным оперативного штаба на утро 12 мая, за сутки заразились еще 64 человека.

На стационарном лечении находятся 522 пациента. Из них 411 с пневмонией, 85 на кислородной поддержке, 24 — на ИВЛ. Еще один человек, 68-летний мужчина, умер от коронавируса, теперь в области зарегистрировано шесть смертей от инфекции.

В области зарегистрировано уже шесть смертей от коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

В области зарегистрировано уже шесть смертей от коронавирусаФото: Андрей АБРАМОВ

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 13 мая 2020 года.

Карта распространения коронавируса в районах Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в районах Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Полным ходом идет строительство новой инфекционной больницы в Елшанке. Уже началось возведение корпусов.

В других больницах запланированы сокращения коечного фонда. Об этом на заседании комитета областной думы заявил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов. Кроме того, планируется развертывание коек еще в военном госпитале и 5-й детской инфекционной больнице.

Проект новой инфекционной больницы в Саратове

Проект новой инфекционной больницы в Саратове

Индекс самоизоляции низок — днем 12 мая он оценивался на уровне 1,7 балла. Некоторые готовы нарушить режим ради наркотиков.

И. о. министра социального развития Наталья Гурьева на брифинге в Минздраве рассказала, какие меры соцподдержки получат жители области, особенно, семьи с детьми. Медики, работающие с коронавирусными пациентами, также полностью получат полагающиеся дополнительные выплаты — в этом их заверил Станислав Шувалов.

Врачи и семьи с детьми получат поддержку от государства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи и семьи с детьми получат поддержку от государстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании координационного совета при правительстве области было озвучено, что одиночные прогулки и занятия спортом на улице будут разрешены. Но для полноценного вхождения в первый этап снятия ограничений не хватает одного показателя: коэффициента тестирования. Впрочем, по словам Олега Костина, министра здравоохранения, он может быть достигнут через 3-4 дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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