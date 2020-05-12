Коронавирус в Саратовской области, последние новости на 12 мая 2020: Рост количества зараженных, при этом период выходных завершен

В Саратовской области за 11 мая выявили еще 92 зараженных коронавирусом.

Общее количество подхвативших COVID-19 в регионе возросло до 1168 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 239 человека, за минувшие сутки - 5 человек.

Среди заболевших 31 человек с внебольничной пневмонией, 36 контактных, 8 прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 17 с неустановленным источником заражения.

Больше всего зараженных в Саратове — 27 человек. Уже несколько дней нет новых случаев в Балтайском районе, закрытом на карантин.

Больше всего новых пациентов в категории 50-64 года - 39 человек. Первомайские выходные и поездки на дачи начинают отражаться в статистике заражений.

Владимир Путин нас совещании 11 мая поручил губернаторам предоставить местные меры поддержки предприятиям, чью работу они не разрешили после 12 мая.

Президент заявил о прекращении режима выходных дней после 12 мая

- Обращаю внимание, если руководители региона будут вынуждены принимать решения о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, - сказал Путин.

Напомним, в Саратовской области с 12 мая начинают работу все промышленные предприятия. Однако огромное количество организаций разных форм собственности не получили разрешения начать работу (смотреть постановление правительства Саратовской области от 10 мая).