2020-05-10T19:54:56+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 мая 2020 года: режим самоизоляции продлили до 31 мая

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 11 мая 2020 года
Ольга Симонова
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Общее количество зараженных в Саратовской области — 1 076Общее количество зараженных в Саратовской области — 1 076
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За прошедшие сутки, 10 мая, количество зараженных коронавирусом в Саратовской области увеличилось на 69 человек и составило 1 076.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 11 мая 2020 года.

Больше всего зараженных выявлено в Саратове — 14 человек, Вольском и Пугачевском районах — по шесть. В области не осталось районов, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

Общее число скончавшихся от коронавируса в Саратовской области — пять человек, еще 12 умерли от других патологий.

Вместе с тем сегодня, 10 мая, председатель регионального правительства Александр Стрелюхин объявил, что режим самоизоляции в Саратовской области продлится до 31 мая.

Александр Стрелюхин объявил, что режим самоизоляции продолжится до 31 мая

Александр Стрелюхин объявил, что режим самоизоляции продолжится до 31 мая

При этом для лечения зараженных коронавирусом отдано еще четыре больницы в Саратове. Правительство распорядилось выделить на доплаты работающим с зараженными новой инфекцией медикам Саратовской области более 20 млн рублей.

Для лечения зараженных коронавирусом отдано еще четыре больницы в Саратове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для лечения зараженных коронавирусом отдано еще четыре больницы в СаратовеФото: Алексей БУЛАТОВ

Также коронавирус повлиял на движение поездов в Саратовской области. В закрытом на карантин Красном Куте перестали останавливаться поезда. Теперь они следуют до станции Урбах. В связи с этим в расписании движения произошли изменения.

К хорошим новостям: несмотря на продление режима самоизоляции, в Саратовской области возобновляют работу все промышленные предприятия. В связи с этим саратовцы снова пойдут за пропусками.

Между тем расписаны условия всех трех этапов выхода из самоизоляции: среди них коэффициент заболеваемости, наличие свободных коек в больницах и количество выполняемых тестов на коронавирус.

В Саратовской области продолжается распространение коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области продолжается распространение коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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