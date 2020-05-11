Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 мая 2020 года: режим самоизоляции продлили до 31 мая
За прошедшие сутки, 10 мая, количество зараженных коронавирусом в Саратовской области увеличилось на 69 человек и составило 1 076.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 11 мая 2020 года.
Больше всего зараженных выявлено в Саратове — 14 человек, Вольском и Пугачевском районах — по шесть. В области не осталось районов, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Общее число скончавшихся от коронавируса в Саратовской области — пять человек, еще 12 умерли от других патологий.
Вместе с тем сегодня, 10 мая, председатель регионального правительства Александр Стрелюхин объявил, что режим самоизоляции в Саратовской области продлится до 31 мая.
Александр Стрелюхин объявил, что режим самоизоляции продолжится до 31 мая
При этом для лечения зараженных коронавирусом отдано еще четыре больницы в Саратове. Правительство распорядилось выделить на доплаты работающим с зараженными новой инфекцией медикам Саратовской области более 20 млн рублей.
Для лечения зараженных коронавирусом отдано еще четыре больницы в СаратовеФото: Алексей БУЛАТОВ
Также коронавирус повлиял на движение поездов в Саратовской области. В закрытом на карантин Красном Куте перестали останавливаться поезда. Теперь они следуют до станции Урбах. В связи с этим в расписании движения произошли изменения.
К хорошим новостям: несмотря на продление режима самоизоляции, в Саратовской области возобновляют работу все промышленные предприятия. В связи с этим саратовцы снова пойдут за пропусками.
Между тем расписаны условия всех трех этапов выхода из самоизоляции: среди них коэффициент заболеваемости, наличие свободных коек в больницах и количество выполняемых тестов на коронавирус.
В Саратовской области продолжается распространение коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU