Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 мая 2020 года: режим самоизоляции продлили до 31 мая

За прошедшие сутки, 10 мая, количество зараженных коронавирусом в Саратовской области увеличилось на 69 человек и составило 1 076.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 11 мая 2020 года.

Больше всего зараженных выявлено в Саратове — 14 человек, Вольском и Пугачевском районах — по шесть. В области не осталось районов, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Общее число скончавшихся от коронавируса в Саратовской области — пять человек, еще 12 умерли от других патологий.

Вместе с тем сегодня, 10 мая, председатель регионального правительства Александр Стрелюхин объявил, что режим самоизоляции в Саратовской области продлится до 31 мая.

Александр Стрелюхин объявил, что режим самоизоляции продолжится до 31 мая

При этом для лечения зараженных коронавирусом отдано еще четыре больницы в Саратове. Правительство распорядилось выделить на доплаты работающим с зараженными новой инфекцией медикам Саратовской области более 20 млн рублей.

Для лечения зараженных коронавирусом отдано еще четыре больницы в СаратовеФото: Алексей БУЛАТОВ

Также коронавирус повлиял на движение поездов в Саратовской области. В закрытом на карантин Красном Куте перестали останавливаться поезда. Теперь они следуют до станции Урбах. В связи с этим в расписании движения произошли изменения.

К хорошим новостям: несмотря на продление режима самоизоляции, в Саратовской области возобновляют работу все промышленные предприятия. В связи с этим саратовцы снова пойдут за пропусками.

Между тем расписаны условия всех трех этапов выхода из самоизоляции: среди них коэффициент заболеваемости, наличие свободных коек в больницах и количество выполняемых тестов на коронавирус.

В Саратовской области продолжается распространение коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

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