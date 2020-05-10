2020-05-09T21:37:03+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 мая 2020 года: «Бессмертный полк» на самоизоляции и просмотр салюта с балконов в День Победы

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 10 мая 2020 года
Дарья Вострикова
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В этом году жители Саратовской области отмечали День Победы на самоизоляцииВ этом году жители Саратовской области отмечали День Победы на самоизоляцииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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За сутки 9 мая стало известно о еще 57 случаях коронавируса в Саратовской области. Общее число зараженных составило 1007 человек, выздоровели 233 пациента.

Число зараженных коронавирусом жителей Саратовской области достигло 1007

Число зараженных коронавирусом жителей Саратовской области достигло 1007

Из-за введенных ограничительных мер праздновать День Победы саратовцам пришлось дистанционно. Многие традиционные акции и шествия, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и другие проходили онлайн.

Местные жители украшали свои окна георгиевскими ленточками и плакатами, символами, которые ассоциируются с Победой. Во дворах звучали поздравления ветеранам, саратовцы пели военные песни.

Саратовцы украшали свои окна ко Дню Победы

Саратовцы украшали свои окна ко Дню Победы

Утром саратовцы увидели самолеты, которые отправились с Энгельсской авиабазы на воздушный парад в Москву.

Утром жители Саратова и Энгельса увидели самолеты, которые направлялись на воздушный парад в Москву

Утром жители Саратова и Энгельса увидели самолеты, которые направлялись на воздушный парад в Москву

В Историческом парке «Россия — Моя история» Саратова появился арт-объект — «Поезд Победы». Его можно будет увидеть как только отменят все ограничительные меры.

В Саратове появился арт-объект «Поезд Победы»

В Саратове появился арт-объект «Поезд Победы»

Сегодня саратовцы гораздо охотнее сидели дома, чем вчера. Индекс самоизоляции по версии Яндекса составил 3 балла. А чтобы защищать себя во время походов на улицу в аптеках будут продаваться маски местных производителей. Об этом на совещании заявил первый заместитель председателя Правительства области — министр финансов Вадим Ойкин. Таксистов за езду без средств индивидуальной защиты теперь могут штрафовать.

В саратовских аптеках появятся в продаже маски местных производителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В саратовских аптеках появятся в продаже маски местных производителейФото: Михаил ФРОЛОВ

Пока что местным жителям не рекомендовалось даже прийти и посмотреть праздничный салют, ведь это массовое мероприятие, а значит, риск заболеть коронавирусной инфекцией.

Увидеть залпы можно было с балконов и некоторых точек в городе, а также через онлайн-трансляцию.

Салют на День Победы в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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