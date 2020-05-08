2020-05-08T18:19:14+03:00
Общество

Выплаты гражданам в период коронавируса в Саратове: кому и сколько положено

Заявления от малоимущих семей начнут принимать с 12 мая
Екатерина Семенова
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Семьи с детьми и потерявшие работу граждане получат поддержку от государстваСемьи с детьми и потерявшие работу граждане получат поддержку от государстваФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Саратовской области могут рассчитывать на поддержку государства в период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

- Правительства делает все, чтобы компенсировать ситуацию с экономическими потерями и нестабильностью на рынке труда. Прежде всего, тем, у кого есть дети и кто потерял работу — заявил на заседании оперативного штаба 8 мая зампред правительства Сергей Наумов.

Он рассказал, какие выплаты уже начались, какие еще только предстоят.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, с апреля по июнь могут рассчитывать на пять тыс. рублей на каждого ребенка. Выплаты уже начались 15 апреля. В области таких получателей — 24 950 человек.

Малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет получат по 4 854 рубля на ребенка. По словам Сергея Наумова, первый транш из федерального бюджета в размере 2,5 млрд рублей уже поступил. Получателями являются 96 066 человек. Прием заявлений начнется 12 мая. Примечательно, что выплаты будут производиться с июня, но за период с 1 января 2020 года.

Пособие по безработице, по данным на вечер 7 мая, получают 17 576 человек. Это почти 89% тех, кто зарегистрировался в качестве потерявшего работу. Из них 34% граждан, около 6 тыс человек, получают минимальную сумму. 30%, пять тыс. человек — максимальную сумму 12 130 рублей. И еще около 6% выплачивается выше этого — семьи с детьми, где оба родителя потеряли работу. Там надбавки составляют порядка трех тыс. рублей на ребенка.

- Это очень важная информация. Громадные средства выделены — они должны быть направлены на поддержку нашего населения, — подчеркнул председатель правительства Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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