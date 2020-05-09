Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 мая 2020 года: салют предложено перенести на Соколовую гору

За прошлые сутки стало официально известно о еще 74 случаях заражения коронавирусом жителей Саратовской области. Итого общее число достигло 950 граждан.

При этом все районы области теперь заражены — на брифинге в Минздраве первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что уже после официально сводки оперативного штаба стало известно о заразившемся в Воскресенском районе.

Зато Балтайский район могут открыть. По словам главы Роспотребнадзора Ольги Кожановой, там уже два дня нет прироста заболеваемости.

На заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что решение о постепенном выходе из ограничительных мер или их продлении будет озвучено 10 мая. Он также назвал условия для поэтапного ослабления мер.

Александр Стрелюхин назвал условия ослабления режима самоизоляцииФото: Александр Уриевский

Однако в целом с масочным режимом саратовцам придется жить еще долго.

Для лечения пациентов плазму крови пока переливать не планируется. Точнее, вопрос обсуждается, даже создана рабочая группа, но конкретного решения еще нет.

Граждане могут пользоваться мерами поддержки от государства. С 12 мая начнется прием заявлений на выплату малоимущим семьям с детьми.

Свой вклад в борьбу с коронавирусом внесет саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский. Он примет участие в онлайн-турнире по шахматам «Сборная — России». Призовой фонд будет перечислен в больницы, которые перепрофилированы под госпитали для пациентов с COVID-19.

Кстати, в Саратове для лечения больных могут перепрофилировать областную офтальмологическую больницу на 9-й Дачной. Также вовсю идет организация строительства новой инфекционной больницы в Елшанке.

Еще одно предприятие области готово приступить к выпуску латексных перчаток — завод находится в Калининске.

Саратовское предприятие освоило выпуск латексных перчаток

Ультрафиолетовые очистители воздуха расширяют модельный ряд. Саратовский завод разработал «Солнечный бриз — 3» и «Солнечный бриз — 4» мощностью 30 и 60 Вт.

Актуальной остается проблема соблюдения самоизоляции гражданами области. Индекс 8 мая составил всего 2 балла. Заместитель главы Роспотребнадзора области Надежда Матвеева отметила, что самоизолироваться где-то на природе, несмотря на отсутствие людей поблизости, не рекомендуется. Специалист Минздрава Кристина Рамазанова рассказала, как правильно носить маски.

Саратовцам долго придется соблюдать масочный режимФото: Дарья Вострикова

В День Победы гражданам рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий. Салют будет перенесен с Театральной площади в Парк Победы на Соколовой горе.

Самоизоляция на природе - нежелательнаФото: Иван МАКЕЕВ

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