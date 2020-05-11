Ремонт дворов и общественных территорий в Саратове: Среда для комфортной жизни

Работы будут проходить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда». В нашем регионе заключены контракты на выполнение работ во всех 108 дворовых территориях, запланированных к благоустройству в этом году.

- Подрядчики приступили к работам в городах Аркадак, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Калининск, Красный Кут, Маркс, Новоузенск, Хвалынск, в селах Балтай, Ивантеевка, а также в поселках Дергачи, Горный, Лысые Горы, Романовка, Самойловка, Соколовый, Степное, Татищево и Михайловский. Также с подрядными организациями заключены контракты на выполнение работ по благоустройству 75 общественных территорий. Еще по 28 объектам контракты будут заключены в ближайшее время, - рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Напомним, в 2020 году на благоустройство скверов, парков, площадей и дворов в Саратовской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 747 млн рублей. Территории выбирали сами жители в ходе рейтинговых голосований и общественных обсуждений в 2019 году.

Реализация мероприятий национального проекта контролируется на всех уровнях власти, вплоть до первого лица региона. Губернатор области Валерий Радаев, общаясь с главами муниципалитетов по поводу процесса определения объектов для благоустройства и перечня необходимых работ, неоднократно отмечал, что проекты разработаны и действуют для жителей муниципалитетов, поэтому мнение людей должно быть главенствующим при принятии решений.

Жители Саратовской области принимают достаточно активное участие в определении территорий, которые необходимо включить в программы по благоустройству. При проведении голосования на некоторых участках даже не хватало бюллетеней - представители власти не рассчитывали на подобную активность людей. По числу голосов и были выбраны объекты для благоустройства.

Например, в Балакове по итогам общественных обсуждений решено отремонтировать девять дворов и пять мест отдыха: детский парк в 1-м микрорайоне, детский парк в районе бывшего кинотеатра «Октябрь», сквер по улице Бульвар Роз, набережную судоходного канала вдоль улицы Титова и вдоль улицы Набережная 50 лет ВЛКСМ. В Балашове планируется благоустроить десять дворов и четыре общественные территории: аллею по Саратовскому шоссе, въездное кольцо на пересечении улиц Энтузиастов, Саратовского шоссе, Ртищевского шоссе, участки проспекта Космонавтов и проспекта по улице Энтузиастов. В Вольском районе победили дизайн-проекты по ремонту сквера по улице Революционной, д. 1А (за строящимся домом медиков), а также спортивных площадок поселка Клены и возле шестой школы районного центра. Аналогичным образом выбирались объекты и в других населенных пунктах. Причем жители устраивали настоящие «избирательные кампании», чтобы добиться благоустройства необходимой им территории.

- У нас поселок маленький, и мы друг за друга горой. Тем более если это касается обустройства нашего микрорайона. Спортплощадка нам очень нужна, детей много! Поэтому мы через социальные сети агитировали жителей идти голосовать за нее и передавали информацию по соседям. У меня и старший сын проголосовал, и мама, - вспоминает Валентина, жительница поселка Клены, чья спортплощадка в рейтинговом голосовании опередила некоторые общественные территории города Вольска.

В областном центре в программу на текущий год попали площадь им. Кирова и перед ДК «Россия», участок бульвара по улице 2-я Садовая, смотровые площадки напротив аэровокзала и в Парке Победы, создание скверов в поселке Елшанка и по Московскому шоссе (возле поликлиники № 9).

Кстати, по итогам 2019 года Саратовская область 20-м месте в рейтинге Министерства строительства и ЖКХ РФ по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидерами стали Московская, Калужская, Тульская области. Четвертое место досталось Ленинградской области, а пятое разделили Иркутская и Свердловская области.

Аутсайдерами признаны Забайкальский край, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Магаданская область и Кабардино-Балкария.

Наш регион разделил позицию с Адыгеей и Рязанской областью, которым присудили такие же оценки.