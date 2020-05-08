Финансирование образования - вклад в будущее

Речь идет о школах-интернатах для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса и № 3 г. Саратова. На эти цели предусмотрено 15,6 млн рублей, большая часть из них, 15,3 млн рублей, - федеральные. Деньги поступят в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина.

В школах-интернатах будут открыты и оснащены мастерские для организации качественного доступного образования и реализации программ дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Также будут обновлены кабинеты педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, учебных кабинетов.

В школе-интернате № 1 откроются мастерские Hitech (класс станков ЧПУ и 3D-печати), швейного, гончарного и печатнокартонажного дела. Для этого будут закуплены 3D-принтеры, станки, современные швейные и вышивальные машины, мини-типография и другое оборудование.

Также в учебном заведении в рамках образовательной области «Естествознание» планируются внедрение в образовательный процесс аграрного направления и приобретение соответствующего оборудования - теплицы, мотоблока с навесным оборудованием. Кроме того, будут переоснащены кабинеты физики и биологии: закуплены новые электронные учебные пособия, мебель для организации опытов, созданы виртуальные лаборатории.

Школа-интернат № 3 также планирует обновление содержания коррекционного образования. Будет модернизирована материально-техническая база в швейной мастерской, компьютерном классе, кабинетах биологии, робототехники и кабинете учителя-логопеда. Планируется приобретение нового оборудования: закупка швейных и вышивальных машин, оборудования для реализации программ предпрофессиональной подготовки эколого-биологической направленности, мобильного лабораторного комплекса, ноутбуков, принтеров, а также диагностических и методических пособий.

Национальный проект «Образование» позволяет не только обновлять материальные базы действующих учреждений, но и создавать новые образовательные площадки. Так, в декабре прошлого года в Саратове был открыт первый детский технопарк «Кванториум». Здесь для детей и подростков от 12 до 18 лет доступны дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. В частности, представлены высокотехнологичные направления работы: «IT-квантум» (освоение современных информационных технологий), «Промробоквантум» (робототехника), «VR/AR-квантум» (разработка виртуальных приложений), «Наноквантум» (химия и работа с наноматериалами), «Энерджиквантум» (знакомство с альтернативными источниками энергии), «Хайтек» (мастерские для практических занятий с использованием высокотехнологичного оборудования).

Занятия в классах не проводятся из-за пандемии. но удаленные уроки не менее познавательные

Конечно, сегодня на работе «Кванториума», как, впрочем, и других образовательных учреждений, сказывается действующий режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Тем не менее учебный процесс в технопарке для детей продолжается в дистанционном режиме. С помощью Регионального портала дистанционного обучения каждый кванторианец изучает материалы вводного модуля по всем шести основным направлениям, перечисленным выше.

На информационную платформу педагоги-наставники загрузили лекционные и методические материалы, тесты и различные задания. Здесь же есть возможность задать вопрос педагогу или продолжить обсуждение в форуме. Кроме того, педагоги-наставники по согласованию с детьми и их родителями проводят видеочаты, где обсуждаются детали выполнения домашних заданий, проверяется выполнение заданий и разъясняются новые темы.

Помимо изучения основных образовательных программ, кванторианцам предложено участие в математической викторине «Математика для всех», которая проходит на странице «Кванториума» в социальной сети «Вконтакте». Там же прошел конкурс рисунков ко Дню космонавтики, где ребята представили свое видение ракеты мечты в 2D и 3D графике. Сейчас для детей предложено участие в открытом творческом конкурсе «Техника, в которой мы победили», где ребята должны представить макет, рисунок или презентацию о военной технике, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. Конкурс проводится с 14 по 30 апреля среди трех возрастных категорий: 7-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет.

Кстати, первый детский технопарк в регионе будет не единственным. Уже в 2020 году в регионе откроется первый мобильный кванториум. Технопарк будет представлять собой передвижную лабораторию, оснащенную современным оборудованием и программами обучения инженерной направленности. В 2021 году стационарный и мобильный кванториумы появятся в городе Балакове. В 2022 году еще один стационарный кванториум откроется в Энгельсе. Основная часть средств на это также должна поступить в рамках национального проекта "Образование".