Саратовские семьи получают выплаты на детей

Выплаты назначаются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимировм Путиным.

С начала действия программы ежемесячная выплата, положенная родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка, была назначена 13 186 семьям региона, при этом из них в 5728 семьях первенцы родились в 2019 году, а в 488 семьях - в 2020-м.

Напомним, на сегодняшний день размер выплаты составляет 9708 рублей и предусмотрен на детей возраста до трех лет. Обращаться за назначением выплаты граждане могут в учреждения социальной поддержки населения и МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания (временной регистрации).

Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем - на срок до достижения ребенком возраста трех лет. Также требуется предоставить документы, необходимые для ее назначения.

Как отмечают родители, уже оформившие выплату, эти деньги являются существенной поддержкой для семьи, особенно сегодня, когда доходы некоторых семей упали из-за пандемии коронавируса.

- Раньше на детские пособия вообще не приходилось рассчитывать, их размер не позволял этого. А на выплаты, которые назначены по распоряжению президента, уже можно что-то сделать для ребенка, купить основное. Это существенно для моей семьи, финансовый вопрос отчасти решается. Конечно, в чем-то помогают родители, но у них и свои проблемы есть, - поделилась с «Комсомолкой» молодая мама Вероника Сергеева.

КСТАТИ

В настоящее время в связи с принятием мер по профилактике коронавирусной инфекции министерство социального развития области рекомендует по возможности ограничить посещения региональных учреждений социальной поддержки населения.

Однако в случае крайней необходимости возможно записаться на прием к специалистам по телефонам горячей линии, размещенным на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе». Звонки для записи принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.