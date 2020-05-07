Героям войны - низкий поклон!

Когда началась война, Альвине было пять лет и она не совсем понимала, куда уезжает отец. Мама Али во время войны работала надомницей - шила нижнее белье для солдат.

В то время завод «Металлист» имел военное значение - готовил «рубашки» для бомб. Существовала высокая вероятность того, что немцы будут бомбить и Вольск. Девочку часто оставляли дома одну. Становилось очень страшно еще и от того, что почти всегда окна были занавешены черным материалом.

Руководством города было принято решение - копать окопы, которые еще долго и в мирное время напоминали о всех ужасах войны. На рытье окопов выходили в основном женщины. Выходили без принуждения. Среди них и мама Альвины - Александра Ивановна Артамонова. Многих имен Альвина Ивановна уже не помнит, но лица этих людей остались жить в ее памяти и по сей день.

Питались соевым колобом, желудями, горькими лепешками из мякины. Детям все время хотелось есть, и они нашли выход. Под горой, у старой мельницы, они раскопали маслянистую глину - «сланец», как ее тогда называли, и наелись ее. Едва не умерли, «мучаясь животами» несколько дней. Позже отравились, объевшись неизвестной травой. Однажды у соседки, матери троих детей, украли карточки на хлеб. Всем миром помогали, чем могли.

Время шло, война продолжалась. Часто приходили похоронки. Один за другим гибли близкие. От отца приходили редкие весточки. Был ранен два раза. Лежал в госпитале, а потом опять в строй. Имел награды: медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Он был и стрелком, и огнеметчиком, и разведчиком. Отец не любил вспоминать о войне, но об одном случае все-таки рассказал. Во время задания разведгруппа попала в окружение. Отец был ранен. Немцы закрыли разведчиков в амбар. Спасло только чудо. Ночью они сделали подкоп. Среди них оказался настоящий «русский богатырь». Он подлез под сруб амбара и приподнял угол. Убрали часового и бежали…

Аля училась уже во втором классе, когда отец вернулся домой. Он много работал, не боясь никакого труда. Помогал соседям и родным, чьи мужчины не вернулись с фронта.

Жизнь стала налаживаться. В семье родились еще двое детей. Но в дом постучалась беда. Отец трагически погиб в 58 лет. На предприятии, где он тогда работал, при разгрузке хлорной извести не были соблюдены правила техники безопасности. Было сильнейшее отравление - оказались поражены все внутренние органы.

- У меня были замечательные родители. Люди чести, совести и трудолюбия. Вечная им память и низкий поклон, - пишет Альвина Ивановна.