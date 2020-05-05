Дочь фронтовика: «Я не знала своего отца…»

Когда началась война, мне было три месяца, а моим старшим братьям - по три и четыре года. Получилось так, что с моим отцом, Петром Степановичем Бачиным, я не была знакома, а о том, как он погиб, узнала из воспоминаний своей матери, солдатской вдовы.

На фронте папа оказался в самом начале войны. Он попал в 54-ю армию Волховского фронта под командованием генерала Федюнинского.

В своей книге «Ленинград действует», основанной на дневниковых записях фронтовых корреспондентов, П. Лукницкий описывает события, в которых как раз принимал участие мой отец.

Я прочитала, что в августе 1941 года в районе железнодорожной станции Погостье Ленинградской области развернулись ожесточенные и кровопролитные бои. Наши войска смогли остановить наступление гитлеровцев на соседние населенные пункты. Но какой ценой им это удалось?

Из воспоминаний бывшего красноармейца Воробьева:

«Февраль 1942 года. Изо дня в день ведутся наступательные операции за овладение Погостьем. Немцы встречают нас пулеметным и минометным огнем. Решительный бросок, и наша часть овладела траншеей, выбив оттуда противника, хотя к началу отступления в нашем распоряжении имелось всего лишь 80 активных штыков. В 20-градусный мороз, по пояс в снегу, не обращая внимания на разрывы и осколки, оставляя кровавый след, наступает пехота. Погостье - для тех, кто пока еще живой, - «мясорубка», в которой гибнут наши товарищи. Мы не успевали знакомиться - не до того было. Не успеешь оглянуться - а рядом уже новые лица!».

В этой «мясорубке» и погиб мой отец.

7 апреля 1943 года им была написана последняя открытка, которую наша мама хранила всю свою жизнь, а теперь храню и я: «Здравствуй, многоуважаемая жена Зинаида Григорьевна и мои дети - Воля, Коля, Галя. За меня не беспокойтесь. Жив-здоров, сыт, обут, одет…».

Из журнала боевых действий: «13 апреля убит красноармеец Бачин Петр Степанович при выполнении боевого задания. Похоронен на 1,3 км западнее деревни Малукса Мгинского района Ленинградской области».

В историю боев за Погостье солдатской кровью среди сотен имен вписано и имя моего отца…