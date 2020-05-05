2020-05-07T22:29:03+03:00
75 лет Великой Победы

Вместе на войне и в мирной жизни

Проект «75 историй о Победе» «Комсомольской правды» в Саратове продолжается рассказом о семье Галанкиных
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Василий Галанкин за три года до войны поступил учиться в Саратовский медицинский институтВасилий Галанкин за три года до войны поступил учиться в Саратовский медицинский институтФото: из семейного архива
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75 лет отделяют нас от того памятного мая 1945 года, когда была поставлена окончательная точка в самой кровопролитной в истории человечества войне. Память о ней неподвластна времени.

Василий Галанкин родом из села Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области. После школы в 1939 году поступил учиться в Саратовский медицинский институт. Но в 1941 году после окончания военной кафедры института был направлен на фронт командиром санитарной роты полка в составе Третьего Белорусского фронта.

В это время на должность начальника аптеки полка была назначена Анастасия Лисина, которая стала его женой. В 1942 году полк, прорвав оборону немцев, попал в окружение под Ржевом. Командованием было принято решение выходить из окружения небольшими группами, чтобы прорваться к своим. Однако этого сделать не удалось. Василий и Анастасия попали в плен к немцам. Около года они находились в плену в городе Борисове Минской области. С помощью связной партизанского отряда им устроили побег. Так они оказались в партизанском отряде «Ленинец». Участвовали в боевых действиях, оказывали медицинскую помощь раненым и местному населению. После освобождения Белоруссии отряд был расформирован и направлен в Литву. Галанкины принимали участие в боях за освобождение Кенигсберга, где и встретили победу. Василий Васильевич был ранен, лечился в госпитале, демобилизовался в 1946 году. За заслуги перед Отечеством награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Анастасия Анисимовна награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «Георгий Жуков», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

В 1947 году супруги переехали в Вольск. Анастасия Анисимовна трудилась в аптеке № 75 до выхода на пенсию. 15 лет проработал Василий Васильевич в онкологическом диспансере, сделал более 3000 операций. С 1962 года заведовал хирургическим отделением в ЦРБ, а с 1969 года трудился главным врачом ЦРБ. Много сделал Василий Васильевич для развития здравоохранения города Вольска и Вольского района. Он награжден знаком «Отличник здравоохранения», был депутатом совета двух созывов. 25 лет преподавал в Вольском медицинском колледже. Многие вольчане обязаны ему жизнью и здоровьем. Жизнь супругов Галанкиных - это истинный пример служения профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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