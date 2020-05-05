С небом по жизни…

Биография Федора Петровича Селиверстова достойна книги. Подросток, сбежавший из дома в 13 лет из-за того, что отчим не разрешал учиться, воспитанник детской трудовой колонии, студент пединститута и отважный удачливый летчик - это все о Герое Советского Союза Федоре Селиверстове.

Федор Петрович Селиверстов - заместитель командира эскадрильи 10-го отдельного разведывательного авиационного Московского Краснознаменного полка Первой воздушной армии Третьего Белорусского фронта, капитан.

Родился 18 июня 1917 года в селе Куликовка Вольского района Саратовской области, в крестьянской семье. Рано лишился родителей, детство и юность его прошли в Ярославском детском доме. В 17 лет начал работать, учебу продолжил в вечерней школе. После окончания десятилетки поступил в Ярославский педагогический институт. Одновременно без отрыва от работы и учебы в пединституте занимался в Ярославском аэроклубе. В 1938 году получил диплом преподавателя физики, год отработал в одной из городских школ.

В 1939 году добровольцем через Кировский райвоенкомат Ярославля отправился в Красную армию, поступил в летное училище. В 1940 году окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов. Спустя год, в феврале 1941 года, пройдя дополетную подготовку в 13-м авиаполку Приволжского военного округа, получил назначение командиром звена в авиаотряд при Балашовской авиашколе, а с началом войны - на ту же должность в отдельный штурмовой авиаотряд Южного фронта.

Боевое крещение Федор Селиверстов получил 27 июня 1941 года в Молдавии. В воздушном бою летчик сбил немецкий истребитель, но и сам был подбит, совершил вынужденную посадку. Экипаж сжег самолет и вышел из окружения к своим.

С января 1943 года старшего лейтенанта Федора Селиверстова перевели командиром звена в 10-й отдельный авиационный разведывательный полк. Воевал на Западном и Третьем Белорусском фронтах. Принимал участие в Курской битве, освобождении Белоруссии и разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Дважды был тяжело ранен.

В феврале 1943 года Западный фронт готовил наступательную операцию 16-й армии на Орловском направлении. Капитан Селиверстов произвел многократное фотографирование обороны противника на участке Людиново - Жиздра. Данные аэрофотосъемки были учтены командованием при принятии решения на наступление, которое началось 22 февраля. В ходе ожесточенных боев войска 16-й армии взломали оборону противника на глубину 10-13 километров. Противник перебрасывал к участку прорыва свежие резервы. Селиверстов получил задание найти район сосредоточения танковой дивизии противника, прибывшей на Орловское направление из-под Ржева. Это задание летчик выполнил. Визуальным наблюдением и фотографированием Селиверстов вскрыл районы сосредоточения танковых частей противника. По этим районам в течение двух дней наносила массированные удары штурмовая авиация Первой воздушной армии.

К сентябрю 1944 года капитан Селиверстов на самолете Ил-2 произвел 157 успешных боевых вылетов на разведку и фотографирование оборонительных рубежей, скоплений войск и техники противника. В каждом полете, кроме выполнения основного задания - сбора разведывательных данных, применял мощное оружие штурмовика для уничтожения живой силы и техники врага, в результате чего повредил и уничтожил: автомобилей - 29, паровозов - два, мотоциклов - пять, повозок с грузом - 43; подавил огонь шести точек зенитной артиллерии, уничтожил до 100 офицеров и солдат врага, 90 лошадей. Но наградные документы шли по инстанциям, бои продолжались.

В январе и апреле 1944 года Селиверстов выполнял ответственное задание по доставке боеприпасов партизанским отрядам «Мороз» и «Сорока», действовавшим на территории Могилевской области. Днем на бреющем полете отважный летчик совершил несколько рейсов и сбросил в расположение отрядов более пяти тонн боеприпасов. За образцовое выполнение этого важного задания Селиверстов был награжден ручными часами.

24 октября 1944 года после выполнения разведывательного полета самолет Селиверстова был сбит. Летчик, несмотря на ранение, довел поврежденный самолет до своей территории и приземлился на нейтральной полосе. От удара о землю потерял сознание, получил перелом руки, но пришел в себя, составил донесение командующему Третьим Белорусским фронтом о дислокации танковых группировок и только после этого был госпитализирован. Командующий фронтом через несколько минут получил донесение и принял своевременные меры по отражению ударов вражеских танковых группировок.

Десятый авиационный полк вел боевую работу в интересах армейского и фронтового командования. На него возлагалась задача вести разведку противника как визуально, так и фотографированием поля боя, аэродромов, оборонительных рубежей и военных объектов в тылу врага на глубину фронтовой операции (400-500 километров).

Капитан Селиверстов был одним из лучших разведчиков части. Он первым в полку провел испытание фотоаппаратов для перспективной съемки с высоты бреющего полета. Впоследствии перспективная аэрофотосъемка оборонительных рубежей и отдельных объектов противника нашла широкое применение во всех частях разведывательной авиации.

Каждый вылет Селиверстова на боевую разведку был связан с большим риском для жизни, постоянной опасностью быть сбитым зенитным огнем или вражескими истребителями. Летчик не раз попадал в сложную обстановку, но всегда выходил победителем в воздушных схватках с врагом и отлично выполнял боевые задания.

Всего за время Великой Отечественной войны Федор Селиверстов совершил 236 боевых вылетов, был дважды ранен.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6211) капитану Федору Петровичу Селиверстову присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 157 боевых вылетов на самолете Ил-2 на разведку, фотографирование оборонительных рубежей и штурмовку противника и проявленные при этом доблесть и мужество.

После окончания войны продолжил службу на командно-штабных должностях в ВВС Дальневосточного военного округа. В апреле 1947 года прикомандирован к Центральному Совету Осоавиахима с оставлением в кадрах Советской армии. Служил начальником Вильнюсского и Егорьевского аэроклубов (Московская область). С 1958 года полковник Селиверстов в запасе.

Жил в молдавском городе Кагуле, работал начальником аэропорта.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1943, 1944 годы), двумя орденами Александра Невского (1944, 1945 годы), орденом Отечественной войны I степени (1943 год), двумя орденами Красной Звезды (1943, 1954 годы), медалями «За боевые заслуги» (1949 год), «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу» I степени и пятью другими медалями.

Имя героя увековечено на мемориальной доске, установленной на здании Ярославского аэроклуба. В городе Егорьевске на Аллее Героев установлена стела с портретом летчика.

Кстати, в родной деревне героя до сих пор остался дом, в котором он когда-то жил, в 1970-е годы Федор Селиверстов приезжал на малую родину и убедился в этом лично.

Умер Федор Петрович 14 октября 2000 года в Кагуле, на 84-м году жизни.