Его звали Волька

Моего дядю звали Волька. Я спрашивал свою маму, Антонину Максимовну Задорову, его сестру: «Кто такой Волька?». Какое у него полное имя - Владимир, Володя, Валентин, она не знала. Лишь после ее смерти и ее сестер нашли в архиве Министерства обороны и в интернете, что Волька - это Вячеслав Максимович Маркелов.

До войны он учился в ФЗУ - фабрично-заводском училище города Саратова. Он был, как и мой отец Алексей Алексеевич Задоров, участником Великой Отечественной войны, 1925 года рождения. В начале войны его не призывали в армию. Однако во время войны у него украли документы или он их потерял в городе Саратове. Ему посоветовали восстановить документы через военный комиссариат, если он напишет заявление идти добровольцем на фронт. Волька обратился в военкомат Фрунзенского района, и его призвали на фронт. Он прошел подготовку как радиотелеграфист, стрелок наводчик танка Т-34. Вячеслав Маркелов попал служить в прославленный и легендарный 259-й отдельный танковый полк. Этот боевой полк освобождал город Черкассы и получил почетное наименование Черкасский. За боевые подвиги полк был награжден орденами Боевого Красного Знамени, Кутузова, Богдана Хмельницкого при освобождении Украины, Польши. Этот полк штурмовал Берлин. Командир полка Алексей Власович Лукьянов стал Героем Советского Союза. Сбежав из госпиталя, раненый, участвовал в параде Победы в городе Берлине.

Вячеслав Максимович Маркелов и весь экипаж его танка пропали без вести 22 марта 1945 года, когда полк вел тяжелые кровопролитные бои на Кюстринском выступе, на границе Польши и Германии.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия оккупировала Польшу. Немцы переименовали польский город Костшин в немецкий Кюстрин на реке Одер, недалеко от Берлина. Гитлер считал, что Красная армия не сумеет прорвать немецкую оборону на Кюстринском выступе, которая была сильно укреплена.

Фюрер был убежден, что ни один красноармеец, ни один танк не преодолеет реку Одер и русским не удастся взять Берлин. Он ошибался.

Я недоумевал. Как же так? Мой дед Максим Григорьевич Маркелов, отец Вольки, пропал без вести в марте 1942 года. Это понятно, там и тогда была «мясорубка», когда погибших солдат хоронили в братских могилах без опознания, часто вообще не хоронили, фронтовая обстановка не позволяла, многие бойцы были без смертных медальонов, куда складывали бумажные записки с фамилией, именем, отчеством бойца, адресом его родных. Некоторые солдаты не писали записки, считая, что сбудется примета, если напишешь, то смерть и будет тебе. А здесь, конец марта 1945 года, война идет к концу, уже Берлин недалеко. Известен и экипаж танка поименно. Почему же «пропал без вести?».

Ответ я нашел, изучив документы, историю полка. При штурме города- крепости Кюстрин, форсировании реки Одер погибли, пропали без вести 45 тысяч советских солдат. Необходимо было заканчивать войну, которая каждый день уносила тысячи жизней. Надо было брать Берлин! Хоронили погибших на поле боя, сгоревших в танках, умерших от ран в братских могилах в четыре слоя. Не все были опознаны.

После окончания войны поляки переименовали Кюстрин в Костшин. Вячеслав Максимович Маркелов, мой дядя, и другие советские солдаты заплатили за это своей жизнью.

Позже моя дочь Елена Николаевна Сопина (Задорова) нашла на просторах интернета документы о награждении экипажа танка Т-34 за конкретный бой, за подвиг, который совершили танкисты при штурме местечка Цытадела, все были удостоены государственных наград. Вячеслав Григорьевич Маркелов был награжден орденом Отечественной войны II степени. Я писал в Подольск, в центральный архив Вооруженных сил с просьбой ответить, получал ли он при жизни орден и удостоверение на него. Из архива ответили, что орден был вручен ему лично.

Почему, где и как пропал экипаж танка Т-34, где воевал мой дядя, до сих пор неизвестно. По одним данным, танкисты воевали на территории Польши, на одном берегу реки Одра (польское название), в 10 километрах от деревень Ной Тухебанд и Альт Тухебанд. Или на другом берегу реки Одер (немецкое название), на территории земли Бранденбург (Германия).

Очень большое желание есть найти могилы деда, его сына, моего дяди, поклониться им, положить цветы… Но пока результаты большой поисково-восстановительной работы невелики.

На их и моей родине, на кладбище деревни (бывшей) Григорьевка, что недалеко от села Студенка Турковского района нашей области, я установил православный крест и закрепил таблички с именами дорогих мне людей. Крест установлен рядом с могилой моей бабушки Евдокии Ивановны Маркеловой (Букановой), которая проводила на фронт мужа и сына, но так и не дождалась их…

Несколько лет подряд мой внук проходит с портретом Вольки в рядах Бессмертного полка. Светлая память победителям фашизма!