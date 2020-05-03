2020-05-07T22:29:03+03:00
75 лет Великой Победы

Ее испытали на прочность Сталинград и Курская дуга

В редакцию «Комсомольской правды» в Саратове продолжают поступать материалы в рамках проекта «75 историй о Победе»
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Анна Петровна Жерихова родилась 26 января 1920 года в селе Медяниково Воскресенского района Саратовской области. До войны работала в войсковой части 52527 (авиашкола) в составе младшего обслуживающего персонала, откуда ее и призвали на фронт, в отдельный инженерный батальон по обслуживанию истребителей также в составе младшего обслуживающего персонала (стирала, мыла и т.д.).

Попала на 4-й Украинский фронт, где участвовала в боях за Крым, затем Северный Кавказ, также принимала участие в боевых действиях под Сталинградом, на Курской дуге. В 1944 году под Смоленском была ранена, получила тяжелые осколочные ранения лица и руки, санитарным поездом была отправлена в госпиталь. Вернулась в Подмосковье, в свою часть под Тулу, на станцию Хомяково, откуда в 1945 году уехала в Вольск.

«Самое тяжелое время было под Сталинградом, нас тогда не одевали, носили то, что достанется, ходили в брюках, ноги покрывались язвами, спали как придется: на бревнах, в землянках, на ветках. Но тогда всем было тяжело», - вспоминала Анна Петровна.

После войны она работала в совхозе «Плодовый», а в 60 лет ушла на пенсию.

Анна Петровна удостоена многих боевых наград, среди которых орден Отечественной войны и медаль «За оборону Сталинграда», она отмечена знаком «Фронтовик». В год 65-летия Победы над фашизмом ей была вручена юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ушла из жизни Анна Жерихова 3 ноября 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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