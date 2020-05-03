«Черная смерть» для фашиста

Николай Михайлович Савинов родился в 1922 году в селе Ивановка, которое в то время относилось к Черкасскому району (сегодня - к Вольскому).

Здесь он отучился четыре класса, а семилетку заканчивал в Кряжиме. В восьмом классе расстояние между домом и школой значительно увеличилось - теперь учиться пришлось в Черкасском. Раз в неделю ходил домой «на побывку» и за продуктами.

В 1940 году Николай поступил в военное авиатехническое училище, которое позже переименовали в авиашколу. Но вместо двух лет учиться пришлось всего один год. Закончил учебу 20 июня 1941 года, а уже 24 июня группу, в составе которой был и Савинов, отправили на фронт.

27 июля из Киева подразделение было отправлено под Шепетовку, где уже вовсю гремел фронт. 136-му бомбардировочному полку пришлось отступать до Закавказья. При отступлении авиаполк потерял почти все самолеты. В ходе кровопролитных боев наши войска несли огромные потери, и только лишь в декабре 1941 года русские летчики стали одерживать крупные победы в воздухе. Через несколько месяцев были созданы штурмовые авиаполки, оснащенные новейшей техникой - мощными бомбардировщиками. Это были отлично вооруженные самолеты Ил-2, внушавшие врагу неподдельный страх. Недаром фашисты прозвали эти самолеты «Черная смерть». Ил-2 были вооружены двумя крупнокалиберными пушками с реактивными снарядами («Катюшами») и несколькими бомбами, весившими больше полтонны. Группа Савинова была зачислена в 807- й штурмовой авиационный полк, в котором он воевал вплоть до победы. В 1942 году авиаполк был направлен на Сталинградский фронт, откуда и начались боевые победы.

Николай Савинов прошел Северокавказский, Первый Украинский, Первый и Третий Прибалтийские фронты. Особенно запомнились бои 206-й авиационной дивизии за Мелитополь, Ростов, Севастополь. Дивизии было присвоено звание Мелитопольской, а 807-й штурмовой авиаполк получил наименование Севастопольский.

В декабре 1945 года Савинова признали инвалидом Отечественной войны и демобилизовали, сняв с воинского учета по болезни. Но несмотря на то, что здоровье было подорвано, он работал всю жизнь. Его трудовой стаж составил более 50 лет.

Николай Михайлович награжден двумя боевыми орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», имеет все юбилейные медали.