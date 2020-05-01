2020-05-07T22:29:03+03:00
75 лет Великой Победы

Прошел Германию, Японию, Китай...

Героем очередного рассказа по проекту «Комсомольской правды» в Саратове «75 историй о Победе» стал Иван Григорьевич Игнатьев
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Иван Игнатьев родился в 1926 году в селе Ключи Вольского района, в многодетной крестьянской семье. После окончания семи классов учился в ПУ № 5 на токаря. В ноябре 1943 года призван в ряды Советской армии. Воевал на Дальневосточном фронте, как и его отец в Первую мировую.

Командование квантунской армии спровоцировало Советский Союз, и 9 августа 1945 года началась новая война, теперь с милитаристски настроенной Японией. Китай к этому моменту уже вел бои на своей территории за освобождение от японцев. После победы над Германией наши войска перебросили на Восток.

В тот же день, 9 августа 1945 года, солдата Игнатьева направили в 246-ю стрелковую дивизию 1060-го стрелкового полка, в связную роту радистом. Полк бросили на уничтожение Хутоуского укрепрайона. У японцев это была самая неприступная точка, которая строилась годами. Стояла задача разрушить форпост любой ценой, и во время штурма полк понес множество потерь. После победного прорыва нашими войсками Хутоуского укрепленного района приказом Сталина была объявлена благодарность поименно каждому солдату. Погибших перевезли на советскую территорию и похоронили с воинскими почестями в городе Дальнореченске (Иман).

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Чуть позже Игнатьев принимал участие в освобождении Китая от японских захватчиков. Дошел до города Хулин, где помогал китайцам в восстановлении мостов. Везде местные жители встречали наших солдат доброжелательно.

2 сентября 1945 года война с Японией закончилась, и наших солдат погрузили на пароход, направив во Владивосток. Плыть нужно было через Северный остров Японии. Но высадиться во Владивостоке не получилось, так как раньше это уже сделали американцы. Пришлось отправляться на Сахалин, откуда в 1950 году Игнатьев и был демобилизован. Началась мирная жизнь. Работал в горгазе, затем в воинской части в Привольске. В 1970-х годах служил в летной части. Три года сотрудничал с французской академией наук.

Через несколько лет наша страна заключила договор о проведении советско-американских экспериментов по исследованию магнитного поля Земли. В экспериментах использовались высотные дрейфующие аэростаты и комплексы наземных измерений в магнитно-сопряженных районах Архангельской области и острова Кергелен в Индийском океане (Франция). В рамках эксперимента создали единый проект «Омега». За успешное его завершение Иван Игнатьев был награжден почетной грамотой с вручением памятной медали «Омега».

За участие в Великой Отечественной войне Иван Григорьевич удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «Жукова» и других.

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Брат Ивана - Александр - погиб в январе 1942 года под Минском, в концлагере «Шталаг» для военнопленных.

У Игнатьева двое сыновей. Старший, Александр, полковник в отставке, служил в Чечне, в горячей точке. А младший, Сергей, работает в Вольском водоканале. У того и другого - дружные семьи, которые часто гостят у родителей.

Иван Григорьевич назвал себя счастливым человеком - ведь он дожил до высокой правительственной награды, медали «75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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