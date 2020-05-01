Человек чести и долга

Этот рассказ, написанный в Год памяти и славы, 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, я посвящаю труженикам тыла города Саратова в лице моих тестя и тещи, сотрудников Саратовского авиационного завода, внесших достойный вклад в Победу. А также надеюсь на присвоение городу Саратову почетного звания «Город трудовой славы».

Было раннее предрассветное утро 9 мая 1970 года. Весельная лодка бесшумно скользила против течения Волги вдоль пустынного пляжа пансионата «Волжские дали», пригорода Саратова.

С первыми лучами солнца можно было различить, что лодкой управлял крепкий, невысокий мужчина средних лет, с волнистыми волосами и волевым подбородком. Он явно торопился, хотя гребки его весел были медленными и плавными, но сильными. Было видно, что мужчина не первой молодости, однако по-прежнему физически силен. Отплыв от берега метров пятьдесят, он перестал грести и, двигаясь по течению, забросил спиннингом блесну. Сегодня, как никогда, ему нужен крупный судак для праздничной, ставшей уже традиционной ухи. Так он поступал много лет с того момента, как построил дачу на берегу Волги.

Солнце окончательно взошло, стало заметно светлее, вода и небо слились в единый океан света и тепла. Изумительная бодрость наполнила каждую клетку его тела, и он боялся пошевелиться, чтобы не нарушить гармонию счастья и покоя. Невольно он подставил лицо ласковым солнечным лучам и увидел в этом океане серебристый самолет Як-40, вот уже несколько лет курсирующий на международных и внутренних рейсах. Он выпрямился, расправил широкие плечи - его охватила гордость, что и он имеет отношение к самолетам, выпущенным на Саратовском авиационном заводе «Комбайн», на том самом заводе, где он, 25-летний начальник цеха деревообработки, мечтал облегчить вес крыла Як-1 за счет замены березы на южно-американскую бальзу.

Тогда он даже не мог представить, что произойдет с САЗ, который выпустил каждый третий самолет, участвовавший в Великой Отечественной войне, сыгравший, как он считал, решающую роль в победе над фашистской Германией. Ведь он сам был частичкой этих самолетов, частичкой всего завода, который все отдал для Победы.

Но сейчас он был счастлив, что сегодня, после митинга, соберется с семьёй, друзьями, сварит уху, скажет тост и выпьет за победу фронтовые сто граммов.

В предвкушении этого он задремал и забыл, что на берегу ждет персональная машина, которая отвезет его на праздник города, посвященный 25-летию Победы. Во сне Косте приснилось 9 мая 1945 года - первый выходной за годы войны на САЗе.

Был митинг, где директор завода Левин поздравил всех с Победой, потом оставил руководство завода и сказал: «Да, мы победили, и в этой Победе частичка нашего труда: мы работали по 11 часов в смену, мы были на казарменном положении, мы восстановили завод после бомбежки, мы стали выпускать больше самолетов. Мы создали коллектив и преодолели голод, холод, разруху, но мы выпускали самолеты, которые приблизили Победу. Сейчас мы пойдем дальше, нужно наладить выпуск более совершенных самолетов. Мировой империализм не побежден до конца…».

От резкого рывка спиннинга Константин Адамович проснулся и вытащил громадного сома весом килограммов на 20-25. «Это судьба, - подумал он. - На 25-ю годовщину - сом на 25 килограммов».

Так же как судьба в лице друга - начальника военной контрразведки завода - предупредила его о небезупречности его биографии:

- отчество Адамович;

- родная сестра замужем за персом и живет за границей;

- не женат.

Отец Константина был одиннадцатым ребенком - мальчиком, после десяти рожденных девочек, и назвали его Адамом. Сестра уехала после смерти матери, когда ему было четыре года, и он никогда о ней ничего не знал.

А вот с женитьбой Константину повезло. Судьба. Он оказался в нужное время, 9 мая 1945 года, в нужном месте, на САЗе, где выпускница авиационного техникума Люсенька Петрова, шестнадцати лет отроду, впервые пришла по распределению на завод. Здесь ее и приметил 30-летний начальник цеха. Ему понадобилось почти четыре года, чтобы покорить сердце яркой русской красавицы, оказавшейся впоследствии и самой благоразумной женщиной, любящей женой и прекрасной матерью двух дочерей.

Всегда, когда он вспоминал дочерей, в его романтической душе, которую он всячески скрывал, потому что считал это слабостью мужчины, в его голове звучал Вертинский. Именно в этом году его старшей дочери, похожей на мать, исполняется 20 лет, столько было жене на свадьбе. Ну, а младшей, его душе и надежде, сейчас шестнадцать, именно столько, сколько было будущей жене, когда она пришла на завод.

Он еще раз убедился, что главное - не машины, гаражи и дома, которые будучи и председателем исполкома Октябрьского района, и директором комбината, он так и не захотел приобрести. Это противоречило его чести.

У него были другие приоритеты: во время войны работа на САЗе - первым делом самолеты, во время работы на комбинате - семья и дача.

Об этом успел подумать, сидя на заднем сиденье «Волги» ГАЗ-21, заслуженный деятель культуры, кавалер орденов Трудового Красного

Знамени и Октябрьской революции, бывший начальник цеха САЗа, а ныне директор полиграфического комбината Константин Адамович Постнов.

Уже вечером, сидя дома в кругу семьи за праздничным столом, накрытым по высшему домашнему разряду блюдами, приготовленными его любимой женой Люсенькой, и выпив «фронтовые» сто граммов, он с теплотой подумал о жене, которая по сей день продолжала работать инженером на САЗе, и тот самолет в небе - и ее труд. А вчера, чтобы успеть все приготовить, взяла отгул, который полагался ей за отданную донорскую кровь, которую она начала сдавать еще во время войны.

Константин Адамович незаметно вышел из-за стола, достал военные фотографии, вырезки из газет с героями, которые совершали подвиги на самолетах САЗа Як. Это были его кумиры, герои, на которых ему всегда хотелось быть хоть немного похожим. Это Лидия Литвяк (Герой СССР, занесена в Книгу рекордов Гиннесса) и ее муж, Алексей Соломатин (Герой СССР), погибшие героями. Особенно Константин Адамович восхищался подвигом и любовью летчика из Нормандии-Неман Александра Лоран (французский летчик, награжден орденами Отечественной войны и Почетного легиона) и его любимой Риты (родилась в Туле, мать двоих дочерей, живет во Франции), которые тоже поженились сразу после Победы в 1945 году. Об этой паре, уехавшей после войны во Францию, он знал от знакомого летчика-испытателя на заводе.

Константин мечтал, так же как они, летать, любить, побеждать, обустраивать свой дом, свою страну. Он даже не стремился стать героем. Но стал им, стал человеком, беззаветно преданным Родине, своему городу, своей семье, своим друзьям!

В военное время он создавал самолет Як - один из главных источников Победы! В мирное время - книги - главный источник знаний. Он выполнил свой долг!

Но самое важное, что и в мирное, и в военное время он был и остался человеком, которого любят и уважают люди. Именно поэтому на родном полиграфкомбинате висит мемориальная доска человеку долга и чести, на которой всегда лежат цветы.