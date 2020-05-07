2020-05-07T22:29:03+03:00
Общество

Если маски не появятся в саратовских аптеках — найдем виноватого: Александр Стрелюхин пригрозил жесткими мерами

Аптечные сети отказываются торговать масками с низкими наценками
Екатерина Семенова
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Александр Стрелюхин призвал поставить точку с масками в аптекахАлександр Стрелюхин призвал поставить точку с масками в аптекахФото: Александр Уриевский
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин устроил разнос чиновникам на заседании оперативного штаба 7 мая.

Выяснилось, что ситуация с наличием масок в аптеках существенно не улучшилась. Если по данным на вчера они имелись в 177 аптеках, то сегодня — в 185. При этом в области порядка 1,1 тыс. аптек.

- Мы в состоянии это поправить или не в состоянии? Или торговля нам будет диктовать что делать? Завтра они не будут продавать основные лекарственные препараты, потому что им невыгодно. Что тогда будем делать? Коллеги, это уже просто не смешно становится. Совсем, — заявил Стрелюхин.

Он напомнил, что каждая аптека должна иметь не только лицензию, но и определенный ассортимент медицинских препаратов, в том числе средства индивидуальной защиты.

- У нас 500 тыс. медицинских масок. Почему они не выходят в сеть? Потому что невыгодно — наценка небольшая. Пожалуйста, пусть берут в любом другом месте. По-любому маски должны быть в аптеках! — категорически заявил Стрелюхин.

На складе скопилось достаточно масок, но аптечные сети брать их не хотят Фото: Олег УКЛАДОВ

На складе скопилось достаточно масок, но аптечные сети брать их не хотятФото: Олег УКЛАДОВ

Председатель правительства потребовал собрать представителей всех аптечных сетей, проводить с ними работу, объяснять и доводить до каждого.

- У нас есть завтра один день. Потом мы сделаем определенные выводы, — заявил Стрелюхин.

Поручено разобраться с аптеками и принять жесткие меры Фото: Екатерина Семенова

Поручено разобраться с аптеками и принять жесткие мерыФото: Екатерина Семенова

Сегодня, кстати, прошло совещание в прокуратуре по вопросу масок. Но с представителями аптек договориться не удалось.

- Какой-то особой цены для аптек нет. Магазины, частники по этой же цене берут (в среднем отпускная цена на медицинскую маску 30 рублей — прим. ред). Причем я лично в магазине видел маску по этой же цене. Почему-то магазины находят способ продавать их без наценки вообще, — рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

Александр Стрелюхин поручил завтра же вместе с руководителем регионального УФАС проверить два саратовских предприятия, производящих маски, посмотреть ценообразование.

- Если это какое-то сверхрентабельное производство, то этого не должно быть, — уверен он.

Александр Стрелюхин поручил разобраться и с ценообразованием на маски Фото: Александр Уриевский

Александр Стрелюхин поручил разобраться и с ценообразованием на маскиФото: Александр Уриевский

Председатель правительства еще раз потребовал «завтра поставить точку в этом вопросе».

- Слушать позицию каждой аптеки и входить в их положение — я, например, считаю, что это неправильно. Одни на собственные средства строят инфекционную больницу, а другие рассказывают, что они не могут маски продавать. Видите ли, не выгодно им. Всё, прекратили эту тему. Я прошу вас больше к ней не возвращаться. Завтра чтобы было решение. Будут завтра маски в аптеках — это решение. Нет — значит, найдем виноватых здесь. Это я вам точно обещаю, — заявил Александр Стрелюхин, прекратив обсуждение темы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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