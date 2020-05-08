Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 мая 2020: назначен новый министр здравоохранения Саратовской области

Количество зараженных коронавирусом жителей Саратовской области за сутки выросло на 41 и теперь составляет 876 человек, выздоровели с начала эпидемии 157 пациентов.

В Саратовской области зафиксировано 876 случаев заражения коронавирусом

В регионе назначен новый министр здравоохранения. Теперь эту должность занимает Олег Костин.

Вице-губернатор и председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил корреспонденту «КП-Саратов» о том, что завтра, 8 мая, будет отработан первый алгоритм действий по выходу из ситуации с коронавирусом.

Также Александр Стрелюхин на брифинге устроил разнос чиновникам из-за отсутствия масок в аптеках. Представителей учреждений соберут завтра, чтобы решить эту проблему.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов доложил о стимулирующих выплатах, которые получили медики за работу с коронавирусными больными. Председатель правительства поручил предоставить ему весь список граждан, чтобы никто из работников не остался без обещанных денег.

Александр Стрелюхин рассказал о постепенной отмене ограничений из-за коронавируса

Масочный режим в регионе продолжает действовать, предусмотрены штрафы за его нарушение. Однако пока что эта мера ни к кому не применялась, только профилактические беседы. Сегодня после внушения несколько граждан все-таки достали маски из сумок и надели их. Уточнены места, где нужно обязательно надевать средства индивидуальной защиты.

Правоохранители пока что проводят беседы с гражданами о соблюдении масочного режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За несоблюдение режима самоизоляции граждан наказывают рублем — любителей погулять и порыбачить.

Индекс самоизоляции в Саратове по-прежнему низкий — всего 2,1 балла. Почему-то граждане не хотят сидеть дома и даже такие меры на население не действуют.

На карантин закрыто троллейбусное депо №2 СГЭТ в Саратове. Работники предприятия рассказали, что дело в якобы подтвержденных случаях коронавируса у их коллег. О результатах анализах было известно не менее трех дней назад.

Троллейбусное депо СГЭТ закрыто на двухнедельный карантинФото: Екатерина Семенова

Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения области, сообщил на брифинге о новом месте лечения для зараженных новой инфекцией. Резервным подразделением станет роддом 1-й горбольницы.

Станислав Шувалов заявил о перепрофилировании роддома 1-й городской больницы под больных коронавирусом

В закрытом на карантин Балтае работает дежурная группа в местном детсаду. Уже 15 местных жителей подали заявление о приеме малышей. В саратовские учреждения родители привели 228 детей.

Кроме того, сегодня Роспотребнадзор озвучил рекомендации по работе вахтовиков во время распространения коронавируса.