Война подвигов не считает

Очередным нашим героем стал Ибрагим Абдулович Амеров, который прошел войну с 1942 по 1945 год, а Победу встретил в Берлине. В штурме Рейхстага отряд сержанта Амерова не участвовал. Но боев на улицах города досталось сполна, в том числе штурм 74-метровой берлинской ратуши.

Трудно сосчитать, сколько каждый из бойцов Красной армии совершил подвигов. Наверное, будет справедливым считать всю войну одним большим подвигом. Однако есть ситуации, которые можно отметить особо. Среди наград Ибрагима Абдуловича есть ордена Отечественной войны, Красной Звезды, Славы, медали «За отвагу», «За победу над Германией». Каждая из них имеет свою историю.

Например, медаль «За отвагу»: «...в ночь на 26.03.44 г. вместе с другими саперами производил переправу наших стрелковых подразделений через р. Южный Буг. Под сильным пулеметным и минометным огнем сделал 12 рейсов без смены, переправив 50 бойцов...», — говорится в наградном листе.

А вот орден Красной Звезды. «19.04.45 г., участвуя в боях за овладение деревней Грунов (Германия), тов. Амеров с риском для жизни в числе первых ворвался в населенный пункт. Ворвавшись в дом, своими стремительными действиями уничтожил находящийся там пулемет противника с его прислугой, этим обеспечил овладение восточной окраиной населенного пункта».

Орден Славы III степени. «24.04.45 г., участвуя в уличных боях в г. Берлине, своей находчивостью и смелостью, незаметно пробравшись к укрепленному дому противника, уничтожил ручного пулеметчика и снайпера противника».

Вряд ли эти записи могут передать всю атмосферу и ужасы сражений. Поэтому многие фронтовики не любят вспоминать годы войны. Но мы всегда будем знать: герои живут среди нас. Вечная им слава и память.