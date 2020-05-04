Войны той юные герои
В нашей семье бережно хранится память об участниках Великой Отечественной войны. Таких родственников у нас два — мой прадедушка Василий Иванович Потетюев и брат прабабушки Сергей Петрович Вершинин. О них мне рассказала моя бабушка.
Василий Иванович Потетюев родился 24 августа 1925 года в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района. Призван на военную службу Базарно-Карабулакским РВК 1 апреля 1943 года, когда ему еще не было 18 лет.
Воевал рядовым в 72-й стрелковом полку, 5-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Был стрелком и совершал прыжки с парашютом. С боями прошел Польшу, Венгрию, войну закончил в Чехословакии. Рассказывал, как радушно их везде встречали, как родных, как освободителей.
А еще прадедушка на фронте был запевалой. Да-да, случались и такие минуты на войне. Роста он был небольшого, но его никогда не ставили в конце строя. Не может запевала стоять в хвосте! В перерывах между боями старший ему командовал: «Потетюев, за-пе-вай!». И прадедушка пел. Любимой его была песня «Про смуглянку-молдаванку», которую он потом часто пел и в мирное время, для себя.
Был награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова и множеством юбилейных медалей.
После Победы прадедушка продолжил службу в Советской армии и домой вернулся только в 1949 году.
- Да, папе моему повезло, — рассказывает бабушка. — Он вернулся домой живым. А вот мой родной дядя, брат мамы Сергей Петрович Вершинин домой не вернулся. Он до сих пор считается пропавшим без вести.
Родился Сергей Петрович в 1926 году в районном поселке Базарный Карабулак. На войну пошел добровольцем в возрасте 16 лет и 10 месяцев, приписав себе один год. Был призван Базарно-Карабулакским РВК 1 ноября 1943 года. 15 ноября 1943 года отправлен на Дальневосточный фронт. Оттуда, с Дальнего Востока, через всю страну в Базарный Карабулак посылал он добрые и теплые письма-треугольнички, чтобы утешить своих младших сестер, Капу и Шуру, и бабушку Ксению, которая их воспитывала. Копию его последнего письма мы нашли в интернете на сайте «Мемориал», оно было датировано 28 мая 1945 года. Погиб дядя Сережа летом 1945-го. По рассказам сослуживцев, он во время боя с японцами в решающий момент бросился с гранатами под танк. Но тела его не нашли, поэтому записали как пропавшего без вести. То есть рядовой Вершинин погиб в возрасте 18 с половиной лет, когда вся страна уже праздновала Великую Победу. Моя бабушка даже написала о нем стихотворение.
У моих дедушек не было высоких званий и наград. Они были рядовыми солдатами. Но их заслугу трудно переоценить. Они защитили мою Родину от врага, добились Великой Победы ради моего будущего.
Отгремели давно снаряды,
Но не все возвратились солдаты -
Нашей милой Отчизны сыны
С той Великой священной войны.
Дядя мой, Сергей, раб Божий,
Девятнадцати не прожил.
Жизнь оставив на войне,
Чтоб жилось тебе и мне.
Парень был высокий, статный,
Балагур и весельчак.
Любил зори и закаты
И родной Карабулак.
Жизнь любил, свою девчонку,
Младших двух своих сестренок,
Капу с Шурой, и бабулю,
Заменившую им мать.
Та любовь была огромной,
И желанье защитить
Все любимое по полной
Перекрыло слово «жить».
Приближая бой к развязке,
Поступить смог только так:
Он с гранатами, со связкой,
Храбро бросился под танк…
Не нашли потом и тела,
Чтоб его предать земле.
А девчонка так хотела
Жизнь связать с ним по весне.
Ждет его родная хата,
Глядя вслед за перевал.
Нет останков - нет солдата,
Значит, без вести пропал.
Для своих потомков ставший
Путеводною звездой,
Ну какой же он пропавший?
Он ведь истинный герой!
ИСТОЧНИК KP.RU
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