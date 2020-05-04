Войны той юные герои

В нашей семье бережно хранится память об участниках Великой Отечественной войны. Таких родственников у нас два — мой прадедушка Василий Иванович Потетюев и брат прабабушки Сергей Петрович Вершинин. О них мне рассказала моя бабушка.

Василий Иванович Потетюев родился 24 августа 1925 года в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района. Призван на военную службу Базарно-Карабулакским РВК 1 апреля 1943 года, когда ему еще не было 18 лет.

Воевал рядовым в 72-й стрелковом полку, 5-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Был стрелком и совершал прыжки с парашютом. С боями прошел Польшу, Венгрию, войну закончил в Чехословакии. Рассказывал, как радушно их везде встречали, как родных, как освободителей.

А еще прадедушка на фронте был запевалой. Да-да, случались и такие минуты на войне. Роста он был небольшого, но его никогда не ставили в конце строя. Не может запевала стоять в хвосте! В перерывах между боями старший ему командовал: «Потетюев, за-пе-вай!». И прадедушка пел. Любимой его была песня «Про смуглянку-молдаванку», которую он потом часто пел и в мирное время, для себя.

Был награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова и множеством юбилейных медалей.

После Победы прадедушка продолжил службу в Советской армии и домой вернулся только в 1949 году.

- Да, папе моему повезло, — рассказывает бабушка. — Он вернулся домой живым. А вот мой родной дядя, брат мамы Сергей Петрович Вершинин домой не вернулся. Он до сих пор считается пропавшим без вести.

Родился Сергей Петрович в 1926 году в районном поселке Базарный Карабулак. На войну пошел добровольцем в возрасте 16 лет и 10 месяцев, приписав себе один год. Был призван Базарно-Карабулакским РВК 1 ноября 1943 года. 15 ноября 1943 года отправлен на Дальневосточный фронт. Оттуда, с Дальнего Востока, через всю страну в Базарный Карабулак посылал он добрые и теплые письма-треугольнички, чтобы утешить своих младших сестер, Капу и Шуру, и бабушку Ксению, которая их воспитывала. Копию его последнего письма мы нашли в интернете на сайте «Мемориал», оно было датировано 28 мая 1945 года. Погиб дядя Сережа летом 1945-го. По рассказам сослуживцев, он во время боя с японцами в решающий момент бросился с гранатами под танк. Но тела его не нашли, поэтому записали как пропавшего без вести. То есть рядовой Вершинин погиб в возрасте 18 с половиной лет, когда вся страна уже праздновала Великую Победу. Моя бабушка даже написала о нем стихотворение.

У моих дедушек не было высоких званий и наград. Они были рядовыми солдатами. Но их заслугу трудно переоценить. Они защитили мою Родину от врага, добились Великой Победы ради моего будущего.

Отгремели давно снаряды,

Но не все возвратились солдаты -

Нашей милой Отчизны сыны

С той Великой священной войны.

Дядя мой, Сергей, раб Божий,

Девятнадцати не прожил.

Жизнь оставив на войне,

Чтоб жилось тебе и мне.

Парень был высокий, статный,

Балагур и весельчак.

Любил зори и закаты

И родной Карабулак.

Жизнь любил, свою девчонку,

Младших двух своих сестренок,

Капу с Шурой, и бабулю,

Заменившую им мать.

Та любовь была огромной,

И желанье защитить

Все любимое по полной

Перекрыло слово «жить».

Приближая бой к развязке,

Поступить смог только так:

Он с гранатами, со связкой,

Храбро бросился под танк…

Не нашли потом и тела,

Чтоб его предать земле.

А девчонка так хотела

Жизнь связать с ним по весне.

Ждет его родная хата,

Глядя вслед за перевал.

Нет останков - нет солдата,

Значит, без вести пропал.

Для своих потомков ставший

Путеводною звездой,

Ну какой же он пропавший?

Он ведь истинный герой!