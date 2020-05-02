Испытание огнем и свинцом

Полковник Иван Васильевич Моренов — участник двух парадов Победы на Красной площади — самого первого, 24 июня 1945 года, и юбилейного, посвященного 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся 9 мая 2000 года.

Родился Иван Васильевич 9 февраля 1924 года в рабочем поселке Черкасское Вольского района Саратовской области.

Всю войну прошел в 170-й стрелковой дивизии, участвовал в боях на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. Был пулеметчиком, наводчиком 45-миллиметровой пушки, позже стал командиром отделения полковой разведки, а затем и разведки дивизии.

- Не зря говорят, что последний бой — он трудный самый, — рассказывает Иван Васильевич. — Каждый, ныне живущий участник войны до конца дней будет помнить свой последний бой. Мой длился всю ночь с восьмого на девятое мая и почти весь день 9 мая 1945 года. В те дни наша дивизия вела бои в Восточной Пруссии на косе Фриш Нерунг. 7 мая 1945 года командование 3-го Белорусского фронта обратилось к генералам, офицерам и солдатам немецкой армии с предложением немедленно прекратить военные действия, сложить оружие и сдаться в плен. В обращении говорилось: «Если вы не выполните условия капитуляции к 10 часам немецкого времени 9 мая 1945 года, то русские войска перейдут к решительному штурму и полному уничтожению ваших войск».

В ожидании ответа от немецкого командования русские войска прекратили активные боевые действия. В это время фронтовой разведкой были получены сведения о том, что в тылу у немцев, в 10 километрах от линии фронта, в поселке Штуттгоф, расположен концлагерь, в котором находится около 40 тысяч узников. К 10 часам утра 9 мая гестаповцы планировали уничтожить заключенных, чтобы скрыть следы своего преступления. Из донесения разведки было видно, что немцы спешно готовят крематорий, душегубки и в ночь с 8 на 9 мая начнут массовое уничтожение узников. Проанализировав сложившуюся обстановку, командование русских войск приняло решение вечером 8 мая захватить концлагерь, уничтожить охрану и до 10 часов 9 мая оборонять его от немцев.

В то время сплошной линии фронта уже не было, поэтому разведгруппа дивизии при поддержке батальона 717-го стрелкового полка лесными тропами перешла линию фронта и с боем сняла охрану, захватила концлагерь и организовала круговую оборону. Это был трудный бой. В нем в последний день войны погибло 16 товарищей Ивана Васильевича. Снять часовых удалось без потерь, но при взятии караульного помещения и казармы полицейской охраны было напряженное и кровопролитное сражение. Гестаповцы оборонялись ожесточенно, спустили свору сторожевых собак, которые без шума, лая и рычания бросались на русских солдат. К полночи бой закончился, небольшая часть охранников бежала в ближайший лес, но с рассветом 9 мая начался новый бой: батальон немцев при поддержке одного танка попытался взять территорию концлагеря под свой контроль. Этот бой шел до 10 часов.

В 10 утра русские войска, не получив ответа от немецкого командования, начали штурм. По всей линии фронта началась артиллерийская подготовка, которая длилась двадцать минут. После этого немцы стали выбрасывать белые флаги. Наступила зловещая тишина. Через час к концлагерю подошли часть дивизии и отдельный танковый батальон. Начался вывод узников концлагеря, которые были в ужасающем состоянии. Работники санбата дивизии развернули палатки для оказания медицинской помощи бывшим узникам. Работники тыла организовали питание, изыскивали возможность обуть и одеть практически раздетых людей. Разведка в это время прочесывала ближайший лес, в котором скрылись гестаповцы из охраны лагеря, и им удалось захватить несколько человек. Они, бросив оружие, уже переоделись в гражданскую одежду, но узники опознали в них своих палачей и требовали их казни. К вечеру 9-го мая прошел митинг на территории концлагеря, на котором узники разных национальностей благодарили Советскую армию за освобождение. Через лагерь Штуттгоф прошло более 120 тысяч человек, из них 855 были убиты гитлеровскими палачами и только 40 тысяч дождались освобождения.

Полковник Иван Васильевич Моренов — участник двух парадов Победы на Красной площади

В 1972 году на встречу ветеранов и 8-й армии в Москву прибыли бывшие узники концлагеря Штуттгоф из Чехословакии, Польши, Франции, Югославии и других государств.

Иван Васильевич награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Славы II и III степени, орденом «За вклад в Победу 1939-1945 г.г.», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. В качестве участника парада Победы он шел в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта в звании старшины.