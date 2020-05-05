Своими воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны и своем жизненном пути с нашим изданием поделился участник Великой Отечественной войны, малолетний узник концлагеря, инвалид второй группы Виктор Рудольфович Зупанец. 20 марта Виктор Рудольфович отметил 95-летний юбилей.

- Отлично помню 22 октября 1941 года. В этот день фашисты оккупировали город Енакиево (в Донецкой области), в котором я жил тогда. В то время я, совсем еще мальчишка, уже трудился учеником электрика на большом металлургическом комбинате. На заводе начался саботаж. Рабочие не выходили на смены, убегали, опаздывали. Все, что угодно, лишь бы только не работать на немцев.

Однажды я заметил, как два И-5 сбросили на город листовки. Одну я поднял. В ней был призыв к оккупированным жителям: не сеять панику; сжигать хлеб, чтобы не достался врагу; верить, что мы победим! Как я прочитал листовку, увидел мой сосед (его племянник был полицаем) и доложил в гестапо.

На следующий же день меня вместе с другими людьми отправили в «телячьем» вагоне в Германию. Здесь я стал рабочим на вагоностроительном заводе, а после рыл окопы. Жили в лагере, за колючей проволокой, спали на нарах. Подъем в четыре утра. Пешком, под конвоем с собаками, гнали до завода несколько километров. Назад возвращались поздно вечером. Кормили брюквой, заправленной гороховой мукой.

Первый побег я совершил перед Новым 1944 годом. Вместе со мной бежал и Иван, мой товарищ. Поймали. Трое суток карцера и 25 палок. Через две недели снова побег вдвоем. Пока пробирались к станции, началась бомбежка. Мы к земле. Только поднялись — впереди цепью враг с лопатами и автоматами. Это была немецкая похоронная команда. Я успел крикнуть Ване: «Ложись!». Смерть прошла в двух шагах от нас...

Уже с другой станции уехали на Ганновер, после три дня шли пешком. Встретили американцев, которые и передали нас советским войскам на Эльбе в город Дассау, — рассказал Виктор Зупанец.