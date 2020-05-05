2020-05-07T15:48:32+03:00
75 лет Великой Победы

Смерть прошла в двух шагах от нас...

«Комсомольская правда» в Саратове продолжает проект «75 историй о Победе»
Поделиться:
Виктор Рудольфович Зупанец 20 марта отметил 95-летний юбилейВиктор Рудольфович Зупанец 20 марта отметил 95-летний юбилей
Изменить размер текста:

Своими воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны и своем жизненном пути с нашим изданием поделился участник Великой Отечественной войны, малолетний узник концлагеря, инвалид второй группы Виктор Рудольфович Зупанец. 20 марта Виктор Рудольфович отметил 95-летний юбилей.

- Отлично помню 22 октября 1941 года. В этот день фашисты оккупировали город Енакиево (в Донецкой области), в котором я жил тогда. В то время я, совсем еще мальчишка, уже трудился учеником электрика на большом металлургическом комбинате. На заводе начался саботаж. Рабочие не выходили на смены, убегали, опаздывали. Все, что угодно, лишь бы только не работать на немцев.

Однажды я заметил, как два И-5 сбросили на город листовки. Одну я поднял. В ней был призыв к оккупированным жителям: не сеять панику; сжигать хлеб, чтобы не достался врагу; верить, что мы победим! Как я прочитал листовку, увидел мой сосед (его племянник был полицаем) и доложил в гестапо.

На следующий же день меня вместе с другими людьми отправили в «телячьем» вагоне в Германию. Здесь я стал рабочим на вагоностроительном заводе, а после рыл окопы. Жили в лагере, за колючей проволокой, спали на нарах. Подъем в четыре утра. Пешком, под конвоем с собаками, гнали до завода несколько километров. Назад возвращались поздно вечером. Кормили брюквой, заправленной гороховой мукой.

Первый побег я совершил перед Новым 1944 годом. Вместе со мной бежал и Иван, мой товарищ. Поймали. Трое суток карцера и 25 палок. Через две недели снова побег вдвоем. Пока пробирались к станции, началась бомбежка. Мы к земле. Только поднялись — впереди цепью враг с лопатами и автоматами. Это была немецкая похоронная команда. Я успел крикнуть Ване: «Ложись!». Смерть прошла в двух шагах от нас...

Уже с другой станции уехали на Ганновер, после три дня шли пешком. Встретили американцев, которые и передали нас советским войскам на Эльбе в город Дассау, — рассказал Виктор Зупанец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 историй о Победе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Саратове постепенно осуществляется замена старых деревьев на молодые саженцы и создание новых зеленых зон
В Балакове мужчина пришел в гости к другу и нашел его разлагающийся труп
Пассажирка легковушки пострадала в ДТП в центре Саратова
В Саратовской области назначен новый министр здравоохранения
Самоизоляция в Саратове: при виде полицейских горожане достали маски
Саратовские медики высадили березы в память о врачах, трудившихся в военное время
Саратовских ветеранов поблагодарили за новую весну под мирным небом
Дмитрий Тепин уходит в отпуск после отставки с поста главы Энгельсского района
Коронавирус в Саратове: на карантин закрыто троллейбусное депо СГЭТ
Бывший зампред Алексей Стрельников стал кандидатом в главы Энгельсского района
Жители Фрунзенского района отметили важность проекта Володина по ремонту тротуаров
Депутаты Энгельсского района приняли отставку Дмитрия Тепина
Депутаты Энгельсского района собрались на внеочередное заседание для принятия отставки Тепина
Самоизоляция в Саратове: в детсады поступили 228 малышей
В августе саратовцы смогут заниматься на стадионе «Спартак»
Количество скончавшихся от коронавируса в Саратове на 7 мая: еще один пациент умер от COVID-19
Индекс самоизоляции в Саратове на 7 мая: 2,1 балла
Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»
Михаил Исаев раскритиковал подрядчиков за мусор на зеленых зонах
Панков: Впервые за десятилетия у Саратова есть возможность не латать тротуары, а делать их качественно
Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 мая 2020: Под коронавирусных больных перепрофилируют роддом 1-й горбольницы
В Энгельсе сегодня утверждают кандидатуру нового главы района
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink