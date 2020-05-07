Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 мая 2020: Еще сотня зараженных, еще район в карантине

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 98 человек.

Общее количество зараженных на 7 мая составило 835 человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Саратовской области 135 пациентов уже переболели и выздоровели: 71 мужчина и 58 женщин. Среди выздоровевших шесть детей.

Умерли от коронавируса по официальной статистике три человека, от сопутствующих патологий при диагнозе «коронавирус» — еще 12.

В основном все новые заболевшие — лица трудоспособного возраста. Всего среди зараженных — 411 мужчин, 424 женщины.

На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 15 человек. Всего в стационарах 349 человек, 336 на амбулаторном лечении — в домашней изоляции.

География распространения коронавируса в Саратовской области

На заседании оперативного штаба по коронавирусу председатель областного правительства Александр Стрелюхин заявил, что план по выходу из ограничительных мер будет готов к 8 мая.

- План необходимо будет подготовить к 8 мая. Этапа должно быть три, как нам рекомендует главный санитарный врач Анна Попова. Надо взвесить все риски. Как отметил Путин, если что-то пойдет не так, то придется возвращаться к запрещающим мерам по различным направлениям. Этого бы не хотелось, — отметил Стрелюхин.

Он напомнил данные за последние сутки — 98 заражений. Только 14 человек из них госпитализированы с внебольничной пневмонией, остальные — контактные лица с ранее зараженными, в том числе пятеро — военнослужащие, 32 — пациенты Озерного психоневрологического интерната из Аткарского района.

- Хорошо, что мало пневмонии. Можно думать, что это спад ситуации, но по одному дню делать выводы нельзя, — заметил Стрелюхин.

ИВЛ во клинике №2 им. Разумовского

Главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба заявила, что по Краснокутскому району правительству области дано предписание о карантине в связи со складывающейся заболеваемостью. Постановление правительства по этому поводу уже опубликовано.

Представитель прокуратуры на заседании оперштаба отметил, что масочный режим постановлением правительства области введен, а вопрос обеспечения граждан средствами защиты — не решен.

- Покупать маски самостоятельно — затратно или трудновыполнимо, например, для малоимущих граждан, — отметил представитель надзорного ведомства.

Соответствующее предложение — об обеспечении граждан масками — было направлено в правительство еще 30 апреля. Александр Стрелюхин пообещал, что завтра оно будет рассмотрено.

Выяснилось также, что в Саратовской области, как и во всей России, могут перенести сдачу ЕГЭ на июль.

Как сообщает «Комсомольская правда», такую возможность сейчас рассматривают в министерстве просвещения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777387" frameborder="0"></iframe> Карта коронавируса в Саратовской области на 6 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU