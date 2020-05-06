Масочный режим в Саратове: прокуратура предложила правительству обеспечивать жителей масками

Маски есть на складе, но не в аптеках Саратовской области.

К такому выводу пришли участники рейда по аптечным учреждениям Саратова и области.

На прошлом заседании оперативного штаба, 4 мая, председатель правительства Александр Стрелюхин поручил проверить аптеки в регионе, выяснить наличие там масок. Сегодня, 6 мая, после рейда было проведено совещание в прокуратуре области с привлечением руководителей аптечных сетей, Росздравнадзора, Минпрома, других заинтересованных ведомств.

На заседании оперативного штаба был рассмотрен вопрос о масках в аптеках

По словам министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова, в области 51 предприятие производит маски. Только за сегодняшний день было выпущено 105 тыс. штук. Еще 690 тыс. масок лежат на складе, а вот в аптеках их действительно нет.

- Почему нет в аптеках? Кто ответит на этот вопрос? — потребовал разъяснений Александр Стрелюхин.

Оказалось, что аптеки не берут маски из-за высокой стоимости, а также несоответствия техническим условиям, которые предъявляет Росздравнадзор.

Маски слишком дороги для жителей областиФото: Иван МАКЕЕВ

- На совещании с аптеками было организовано взаимодействие, по всем районам маски появятся в течение недели. Задача вполне достижима, будем выполнять, — отметил министр.

В Саратове ситуация аналогичная. Из 56 проверенных аптек во всех шести районах города масок не было в 28. Однако проверяющим никто ничего прояснить не смог — руководители аптек чудесным образом отсутствовали, а продавцы не нашли, что ответить.

Александр Стрелюхин обратил внимание на парадокс. Аптеки — это коммерческие организации, которые с готовностью повышают цену на дорогостоящие препараты.

- А как маску продать с небольшой наценкой, так они начинают искать: мы это можем, это не можем. Вот, где нужно применение административного ресурса, — уверен председатель правительства.

В то же время вскрылся и другой вопрос. Представитель прокуратуры отметил, что масочный режим постановлением правительства области введен, а вопрос обеспечения граждан средствами защиты — не решен.

Маски слишком дороги для жителей областиФото: Иван МАКЕЕВ

- Покупать маски самостоятельно — затратно или трудновыполнимо, например, для малоимущих граждан, — отметил представитель надзорного ведомства.

Он заявил, что в ряде других регионов отдельные категории населения обеспечиваются средствами защиты бесплатно.

Соответствующее предложение — об обеспечении граждан масками — было направлено в правительство еще 30 апреля. Александр Стрелюхин пообещал, что завтра оно будет рассмотрено.

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