Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая 2020 года: зарегистрирован очередной скачок заболеваемости
Количество заразившихся коронавирусом на 6 мая 2020 года в Саратове за одни сутки преодолело барьер в 700 человек.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 6 мая 2020 года.
Число подтвержденных диагнозов за 5 мая составило 78. Таким образом общее количество заразившихся уже 737 человек.
Больше всего пациентов — в Саратове и Ершовском районе. Резкий рост зафиксирован в Петровском районе за счет контактных в двух селах. За сутки прибавление составило 10 человек. Два района, Турковский и Воскресенский, все еще не охвачены вирусом.
Распространение коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Индекс самоизоляции в Саратове по-прежнему низок — всего 2,8 балла.
Желающие присоединиться к патриотическим акциям в честь Дня Победы — «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» — могут сделать это онлайн.
Горожане не слишком охотно соблюдают самоизоляциюФото: Алексей БУЛАТОВ
Распространение коронавируса по Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU