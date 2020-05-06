2020-05-05T19:58:34+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая 2020 года: зарегистрирован очередной скачок заболеваемости

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 6 мая 2020 года
Екатерина Семенова
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Численность заразившихся коронавирусом растетЧисленность заразившихся коронавирусом растетФото: Олег ЗОЛОТО
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Количество заразившихся коронавирусом на 6 мая 2020 года в Саратове за одни сутки преодолело барьер в 700 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 6 мая 2020 года.

Число подтвержденных диагнозов за 5 мая составило 78. Таким образом общее количество заразившихся уже 737 человек.

Больше всего пациентов — в Саратове и Ершовском районе. Резкий рост зафиксирован в Петровском районе за счет контактных в двух селах. За сутки прибавление составило 10 человек. Два района, Турковский и Воскресенский, все еще не охвачены вирусом.

Распространение коронавируса по районам Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Распространение коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Индекс самоизоляции в Саратове по-прежнему низок — всего 2,8 балла.

Желающие присоединиться к патриотическим акциям в честь Дня Победы — «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» — могут сделать это онлайн.

Горожане не слишком охотно соблюдают самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане не слишком охотно соблюдают самоизоляциюФото: Алексей БУЛАТОВ

Распространение коронавируса по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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