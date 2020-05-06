Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая 2020 года: зарегистрирован очередной скачок заболеваемости

Количество заразившихся коронавирусом на 6 мая 2020 года в Саратове за одни сутки преодолело барьер в 700 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 6 мая 2020 года.

Число подтвержденных диагнозов за 5 мая составило 78. Таким образом общее количество заразившихся уже 737 человек.

Больше всего пациентов — в Саратове и Ершовском районе. Резкий рост зафиксирован в Петровском районе за счет контактных в двух селах. За сутки прибавление составило 10 человек. Два района, Турковский и Воскресенский, все еще не охвачены вирусом.

Распространение коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Индекс самоизоляции в Саратове по-прежнему низок — всего 2,8 балла.

Желающие присоединиться к патриотическим акциям в честь Дня Победы — «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» — могут сделать это онлайн.

Горожане не слишком охотно соблюдают самоизоляциюФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777163" frameborder="0"></iframe> Распространение коронавируса по Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.