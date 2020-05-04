2020-05-04T18:39:47+03:00
Общество

В больницах Саратовской области ужесточают режим работы: врачи будут носить защитные костюмы

Пациенты даже с обычными болезнями могут быть носителями коронавируса
Екатерина Семенова
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Врачи даже обычных пациентов будут лечить в защитных костюмахВрачи даже обычных пациентов будут лечить в защитных костюмахФото: Андрей АБРАМОВ
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С завтрашнего дня, 5 мая, в Саратовской области обычные больницы переходят на режим работы, сравнимый с госпиталями по коронавирусу.

И.о. министра здравоохранения области Олег Костин сообщил на заседании оперативного штаба, что врачи в приемном покое будут работать в защитных костюмах и масках.

- Вирус коварен. Человек может поступить с панкреатитом, давлением, но быть инфицированным, без симптоматики, — отметил Олег Костин.

При этом в стационаре легко передать коронавирус не только медперсоналу, но и другим пациентам, поэтому вводятся такие жесткие меры.

Наталья Асоскова, анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы имени Миротворцева Саратовского медуниверситета

Наталья Асоскова, анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы имени Миротворцева Саратовского медуниверситета

Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова согласилась с ним.

- При таком развитии ситуации заносы могут быть, и они есть. Необходимы, маски, перчатки, очки. Мы должны в первую очередь сберечь медработников, чтобы они могли оказывать помощь, — уверена она.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил обратить особое внимание на защиту врачей, которые работают в тяжелых условиях.

- Закручивайте гайки, — потребовал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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