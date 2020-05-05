Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 мая: закрыт на карантин очередной населенный пункт

Побит очередной «рекорд» по количеству заразившихся коронавирусом в Саратовской области за сутки. По данным оперативного штаба на утро 4 мая, за день зарегистрировано сразу 74 новых пациента.

Теперь число заразившихся составляет 659 человек. Причем, только за последнюю неделю число подтвержденных диагнозов увеличилось вдвое.

К районам области, где есть очаги заболевания, вчера присоединился Екатериновский. Там выявлено сразу четыре случая. Теперь в регионе всего два свободных от COVID-19 района — Турковский и Воскресенский.

Распространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

На карантин закрыт еще один населенный пункт — село Озерное в Аткарском районе. Именно там зарегистрирована очередная вспышка коронавируса в психоневрологическом диспансере.

Сейчас известно, что большая часть заразившихся — контактные лица. Среди них трое детей до трех лет и 29 человек старше 80 лет.

А вот индекс самоизоляции, несмотря на рост заболеваемости, остается низким. Днем 4 мая он составил всего 2,7 балла.

Индекс самоизоляции остается низким

Такое отношение жителей вызвало негодование у председателя правительства области Александра Стрелюхина. На заседании оперативного штаба он потребовал принять самые жесткие меры к гуляющим и отдыхающим на турбазах гражданам.

Также он разъяснил, что на улице маски надевать не обязательно, а вот в общественных местах — непременно нужно. Более того, он призвал магазины не обслуживать покупателей без масок.

Магазины могут прекратить обслуживать покупателей без масокФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, с 5 мая ужесточается требование к защите медиков в обычных больницах. Они также должны будут работать в костюмах и масках.

Итоги дня неутешительны: по словам руководителя Роспотребнадзора Ольги Кожановой, если ситуация по заболеваемости не изменится, то вряд ли стоит ждать послабления ограничительных мер.

Ольга Кожанова, глава саратовского РоспотребнадзораФото: Александр Уриевский

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