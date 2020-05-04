Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 мая 2020 года: по окончанию карантина запускается тур в Энгельсский район

В Саратовской области за 3 мая подтвердилось еще 50 случаев коронавируса. Теперь в регионе зафиксировано 585 диагнозов, выздоровели с начала эпидемии 99 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области приближается к 600

Хотя бы вечером в майские праздники жители областного центра решили остаться дома. Индекс самоизоляции по версии Яндекса составил 3,3 балла.

Индекс самоизоляции в Саратове вырос хотя бы вечеромФото: Михаил ФРОЛОВ

А в закрытых на карантин селах Вольского района проводится дезинфекция. Обрабатывают остановки, здания и общественные места.

В условиях распространения коронавируса некоторым категориям граждан положена материальная поддержка. Известен перечень тех, кто получит выплаты. Также запущен чат-бот по мерам поддержки бизнеса.

Пока что в регионе действует режим самоизоляции, поэтому учреждения культуры закрыты. Желающие прикоснутся к прекрасному могут сделать это онлайн — такую возможность предоставляет Радищевский музей.

Некоторые категории жителей Саратовской области получат компенсацию в связи с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН

Зато после карантина жителям региона будет чем заняться. По окончанию ограничительных мер запускается тур в курортный поселок Энгельсского района. Там можно будет искупаться в бассейне, отправится на квест, сплавиться по реке или освоить зумбу.

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