2020-05-03T18:50:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 мая 2020 года: по окончанию карантина запускается тур в Энгельсский район

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 4 мая 2020 года
Дарья Вострикова
Поделиться:
Как только карантин закончится, а маски сняты, будет запущен тур в Энгельсский районКак только карантин закончится, а маски сняты, будет запущен тур в Энгельсский районФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Саратовской области за 3 мая подтвердилось еще 50 случаев коронавируса. Теперь в регионе зафиксировано 585 диагнозов, выздоровели с начала эпидемии 99 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области приближается к 600

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области приближается к 600

Хотя бы вечером в майские праздники жители областного центра решили остаться дома. Индекс самоизоляции по версии Яндекса составил 3,3 балла.

Индекс самоизоляции в Саратове вырос хотя бы вечером Фото: Михаил ФРОЛОВ

Индекс самоизоляции в Саратове вырос хотя бы вечеромФото: Михаил ФРОЛОВ

А в закрытых на карантин селах Вольского района проводится дезинфекция. Обрабатывают остановки, здания и общественные места.

В условиях распространения коронавируса некоторым категориям граждан положена материальная поддержка. Известен перечень тех, кто получит выплаты. Также запущен чат-бот по мерам поддержки бизнеса.

Пока что в регионе действует режим самоизоляции, поэтому учреждения культуры закрыты. Желающие прикоснутся к прекрасному могут сделать это онлайн — такую возможность предоставляет Радищевский музей.

Некоторые категории жителей Саратовской области получат компенсацию в связи с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые категории жителей Саратовской области получат компенсацию в связи с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН

Зато после карантина жителям региона будет чем заняться. По окончанию ограничительных мер запускается тур в курортный поселок Энгельсского района. Там можно будет искупаться в бассейне, отправится на квест, сплавиться по реке или освоить зумбу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24