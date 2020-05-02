2020-05-02T22:52:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: На карантин закрыта районная больница с врачами и пациентами

Заразились сразу 14 медиков
Екатерина Семенова
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14 медицинских работников Краснокутской больницы имеют положительный результат на COVID-1914 медицинских работников Краснокутской больницы имеют положительный результат на COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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И. о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании оперативного штаба в правительстве области пояснил ситуацию с Краснокутской районной больницей.

Ранее она была закрыта на карантин, за что Олег Костин поблагодарил Роспотребнадзор.

- Сегодня пришли анализы. 14 медицинских работников имеют положительный результат на COVID-19, — сообщил он, пояснив, что все это медсестры и младший персонал.

Из них десять человек были отправлены в Саратов, в Перинатальный центр на Рабочей, который перепрофилирован под стационар для больных коронавирусом. Четверо лечатся дома. Состояние всех оценивается как удовлетворенное и близкое к нему.

Врачи больницы остались с пациентами.

Олег Костин отметил, что в больнице побывал замминистра Андрей Гадяцкий, который удостоверился, что условия проживания нормальные. Имеются души, достаточно коек, постельное белье меняют своевременно, питание полноценное.

- Одна тягость — у людей желание пойти домой, — сообщил он.

В правительстве области прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

В правительстве области прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Председатель правительства Александр Стрелюхин напомнил, что люди в больнице должны быть полностью обеспечены всем необходимым, однако карантин следует строго соблюдать.

- Эта мера вынужденная. А то мы так рассеемся по всему Краснокутскому району, что мало не покажется, — сказал он.

Напомним, в Саратовской области закрыты на карантин два района - Ершовский и Балтайский. Кроме того, сегодня стало известно о закрытии двух сел в Вольском районе. Помимо этого, закрыты все психоневрологические интернаты после вспышки коронавируса в селе Черкасское, а также все школы-интернаты и дома малютки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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