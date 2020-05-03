Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 мая 2020 года: заражено более 500 человек

В Саратовской области за субботу, 2 мая, подтвердилось еще 48 случаев заболевания коронавирусом. Теперь число зараженных составляет 535 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 3 мая 2020 года.

Больше всего случаев за 2 мая выявили в Пугачевском и Вольском районах. В последнем также закрыты на карантин села Черкасское и Спасское, теперь въезд и выезд запрещены. Вспышку COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом диспансере, СК возбудил по данному факту уголовное дело.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Для недопущения распространения коронавируса ввели карантин в домах ребенка (малютки) в Вольске, Марксе и Саратове. Такую же меру приняли в школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в специальной общеобразовательной школе закрытого типа. Пока что ни в одном подобном учреждении региона не зафиксированы случаи COVID-19. В этом есть заслуга и ранее принятых мер по ограничению посещения.

Также известно, что за сутки от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области вылечились 22 человека, а за весь период — 95.

Однако статистика все равно оставляет желать лучшего. Сейчас заболеваемость остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения. Больше всего случаев в области среди людей от 44 до 59 лет — 212.

Заболеваемость коронавирусом остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения

Среди зараженных есть семь беременных женщин, 14 больных коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких, 62 — на кислородной поддержке.

На помощь им приходят медработники — в области с коронавирусными больными работают 1 432 медработника. Также около 500 студентов-медиков стали волонтерами.

Саратовская область входит в тройку в ПФО по приросту случаев заболевания коронавирусом. За неделю рост составил 99% — 242 заражения. Первое место занимает Самарская область, второе — у Татарстана.

Заболеваемость коронавирусом остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения

Между тем в Саратовской области продолжает действовать режим самоизоляции. С начала его введения полицейские составили более 2 тыс. протоколов за нарушение. Однако, кроме таких мер, правоохранители также ведут беседы с беспечными гражданами — таких было проведено 2 696.

Вчера инспекторы ДПС вышли в рейд. Они останавливали водителей общественного транспорта, вручали им маски и составляли протоколы на нарушителей.

Не все саратовцы ответственны: Энгельсский суд 1 мая привлек к ответственности 15 человек, нарушивших режим самоизоляции, а Фрунзенский райсуд вынес три предупреждения за невыполнение правил. Недисциплинированными оказались и жители Саратовской области за рубежом. Около 500 человек заявили, что хотят прилететь, но могут передумать.

500 саратовцев собираются вернуться в область, но могут передуматьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с началом сезонной аллергии в период пандемии коронавируса Роспотребнадзор выпустил памятку, как отличить коронавирус от аллергии.

Из закрытой на карантин больницы Краснокутского района в Саратов везут заболевших коронавирусом медиков.

- Сегодня пришли анализы. 14 медицинских работников имеют положительный результат на COVID-19, — отметил на заседании оперативного штаба и. о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

В Саратов приехали и москвичи. За вчерашний день, 2 мая, в регион прибыли 840 человек из Москвы и Подмосковья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776694" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратове 2 мая.

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