2020-05-03T00:41:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 мая 2020 года: заражено более 500 человек

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 3 мая 2020 года
Ольга Симонова
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За сутки в Саратовской области подтверждено еще 48 случаев заболевания коронавирусомЗа сутки в Саратовской области подтверждено еще 48 случаев заболевания коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Саратовской области за субботу, 2 мая, подтвердилось еще 48 случаев заболевания коронавирусом. Теперь число зараженных составляет 535 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 3 мая 2020 года.

Больше всего случаев за 2 мая выявили в Пугачевском и Вольском районах. В последнем также закрыты на карантин села Черкасское и Спасское, теперь въезд и выезд запрещены. Вспышку COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом диспансере, СК возбудил по данному факту уголовное дело.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

Для недопущения распространения коронавируса ввели карантин в домах ребенка (малютки) в Вольске, Марксе и Саратове. Такую же меру приняли в школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в специальной общеобразовательной школе закрытого типа. Пока что ни в одном подобном учреждении региона не зафиксированы случаи COVID-19. В этом есть заслуга и ранее принятых мер по ограничению посещения.

Также известно, что за сутки от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области вылечились 22 человека, а за весь период — 95.

Однако статистика все равно оставляет желать лучшего. Сейчас заболеваемость остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения. Больше всего случаев в области среди людей от 44 до 59 лет — 212.

Заболеваемость коронавирусом остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения

Заболеваемость коронавирусом остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения

Среди зараженных есть семь беременных женщин, 14 больных коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких, 62 — на кислородной поддержке.

На помощь им приходят медработники — в области с коронавирусными больными работают 1 432 медработника. Также около 500 студентов-медиков стали волонтерами.

Саратовская область входит в тройку в ПФО по приросту случаев заболевания коронавирусом. За неделю рост составил 99% — 242 заражения. Первое место занимает Самарская область, второе — у Татарстана.

Заболеваемость коронавирусом остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения

Заболеваемость коронавирусом остается на отметке 22,1 на 100 тыс. населения

Между тем в Саратовской области продолжает действовать режим самоизоляции. С начала его введения полицейские составили более 2 тыс. протоколов за нарушение. Однако, кроме таких мер, правоохранители также ведут беседы с беспечными гражданами — таких было проведено 2 696.

Вчера инспекторы ДПС вышли в рейд. Они останавливали водителей общественного транспорта, вручали им маски и составляли протоколы на нарушителей.

Не все саратовцы ответственны: Энгельсский суд 1 мая привлек к ответственности 15 человек, нарушивших режим самоизоляции, а Фрунзенский райсуд вынес три предупреждения за невыполнение правил. Недисциплинированными оказались и жители Саратовской области за рубежом. Около 500 человек заявили, что хотят прилететь, но могут передумать.

500 саратовцев собираются вернуться в область, но могут передумать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

500 саратовцев собираются вернуться в область, но могут передуматьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с началом сезонной аллергии в период пандемии коронавируса Роспотребнадзор выпустил памятку, как отличить коронавирус от аллергии.

Из закрытой на карантин больницы Краснокутского района в Саратов везут заболевших коронавирусом медиков.

- Сегодня пришли анализы. 14 медицинских работников имеют положительный результат на COVID-19, — отметил на заседании оперативного штаба и. о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

В Саратов приехали и москвичи. За вчерашний день, 2 мая, в регион прибыли 840 человек из Москвы и Подмосковья.

Коронавирус в Саратове 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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