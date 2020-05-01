Самоизоляция и спецпропуска в Саратове: как провести майские праздники и ничего не нарушить

Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 11 мая, а значит, эти майские праздники будут уникальными.

Беззаботные граждане, которые не хотели сидеть дома, а на улице отказывались даже надеть средство индивидуальной защиты, вынудили власти принять новые меры. Теперь в масках надо ходить всем — в общественных местах, учреждениях, транспорте.

Жителям местностей, где объявлен карантин из-за коронавируса — Балтай, Ершовский район, приходится еще сложнее, ведь там запретов куда больше и следят за этим строже. В населенных пунктах много очагов группового заражения, но люди сами не соблюдали самоизоляцию и санитарные правила.

Верным спутником горожан стало средство индивидуальной защитыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарить традиционные шашлыки где-то на природе, в компании друзей и алкоголя тоже не получится. Иначе придется заплатить штраф в 1 тыс. рублей, как это уже сделали другие жители региона. Во столько же обойдется поездка на рыбалку или вояж на мопеде. На турбазы поехать тоже не получится, они официально закрыты и за соблюдением режима самоизоляции строго следит полиция.

За соблюдением режима самоизоляции строго следит полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно место, куда можно поехать есть, это дача. Но поехать всей гурьбой на машине не выйдет, максимум два человека. Иначе штраф, за несоблюдение социальной дистанции. Об этом говорил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Правда, надо отметить, ни одного случая штрафа за такое нарушение еще не было.

Александр Стрелюхин заявлял об ответственности за компанию людей в машине

Областной суд сообщал, что отправится на свой участок можно без спецпропуска. Как и в ближайший магазин, выгулять питомца, выкинуть мусор. Эти нехитрые бытовые дела для кого-то стали настоящим путешествием.

Специалисты из Управления Роспотребнадзора по Саратовской области дали горожанам несколько рекомендаций о том, как лучше провести маевку.

В 2020 году придется отказаться от гостей и не звать никого к себе. Объятия, романтические пикники или игры в тарелочку тоже придется отложить — тесное общение не приветствуется. Напоминаем, что социальная дистанция — 1,5 метра.

Лучше воздержаться от посещения пожилых родственников, у кого есть хронические заболевания, чтобы не подвергать их опасности. Гражданам в возрасте стоит повременить с поездками, даже на дачу.

Разделить радость праздника со своими коллегами, знакомыми, друзьями можно дистанционно. Например, собрать групповую конференцию в Skype или Zoom. Сейчас это лучший безопасный способ развлечений.

Если вы все-таки решили выехать за город и не выдерживаете находиться на самоизоляции, в Управлении подготовили несколько правил.

Для поездки стоит выбрать личный транспорт или такси, чтобы минимизировать любой возможный контакт с посторонними. Если такой возможности нет и ваш вариант — общественный транспорт, нужно не забыть про маску, социальную дистанцию. А после того, как вы взялись за поручень, нужно обработать руки антисептиком. Пока это не сделано, не нужно трогать свое лицо или что-то есть в пути.

Отдыхать — с теми, кто мужественно разделяет тяготы самоизоляции с вами. Знакомства с новыми людьми или общение с соседями по даче отложите на потом. Никто не знает, с кем контактировали эти люди или их друзья.

Нужно не забывать о гигиене — мыть руки с мылом не менее 30 секунд.

Другую опасность на природе представляют клещи, поэтому, несмотря на теплую погоду, стоит отдать предпочтение закрытой одежде и обуви с высоким голенищем, использовать репелленты и осматривать друг друга на предмет появления насекомых.

Даже с едой нужно быть аккуратнее — перед приготовлением блюд вымыть руки или обеззаразить их.

В этом году придется отказаться от шашлыковФото: Алексей БУЛАТОВ

Овощи и фрукты также необходимо мыть, а продукты хранить при их температурном режиме.

На эти майские праздники алкоголь не будет вашим спутником, хотя бы потому, что он снижает способность организма противостоять коронавирусу.

Коронавирус продолжает распространяться в Саратовской области

При плохом самочувствии в любом случае нужно отправляться домой, как бы не хотелось побыть еще немного на улице. Самоизоляция и вызов на дом врача помогут решить что делать дальше. Ведь гораздо лучше провести несколько дней дома, а потом отправится на дачу, чем провести все праздники на кровати или больничной койке с риском для жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776543" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 1 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.